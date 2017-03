Pärnu töömess toimus tänavu noorte infomessiga koos

Kui tavaliselt liikus töömessil eakam rahvas, siis nüüd oli ka noortel põhjust tulla, sest kõrvalsaalis toimus neile mõeldud infomess Suunaja. Just tööandjad ütlesid pärast eelmist töömessi Töötukassale, et noori oli vähe. Pärast nõupidamist Rajaleidjaga saigi kahe messi ühendamine teoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Noored käisidki messil, et edasiõppimisvõimalusi uurida ja suveks tööd leida.

"Me tulime vaatama, mis tööpakkumised on noortele suveks ja üleüldse tulevikuks," ütles Pärnu Mai kooli 8. klassi õpilane Andrea Dozorova.

"Vaadata erinevaid tööpakkumisi, mis üldse noortele võimaldatakse. Päris huvitav on siiamaani olnud. Valik on suur," rääkis samas klassis õppiv Tanel Drobet.

Kui on tahtmist, võib suveks tööd leida juba 12-13-aastaselt.

"Päris lapsi ei võta, aga ikkagi noori. Kes on väga tubli ja väga tahab tööd teha, siis võtame hommikusöögi kokk-teenindajateks ja toateenija abiks. Kui on väga tubli, siis juba 12-13-aastaseid võtame. Pool suvevaheaega saavad töötada meil," rääkis Koidula Park hotelli juhtaja Saale Kivikangur.

Alla 18-aastaseid võtab tööle seitse ettevõtet. Kokku oli töömessil 40 firmat, kõige rohkem töötajaid - 200 - vajab Pärnusse vineeritehast rajav Metsä Wood.

"Esmakordselt on meil väga palju uusi tööendjaid, kes ei ole varem olnud. Üks neljandik on täitsa uued ettevõtted. 13 ettevõtet on meile märku andnud, et nad on valmis võtma praktikale noori. Hetkel on töömessil 700 vaba töökohta. Seda on tõesti palju," selgitas Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.

Pärnumaal on praegu töötute arv 2200, pool neist linnas ja pool maakonnas.