Õigusteadlane: tähelepanu Kenderi juhtumile on ebaproportsionaalselt suur

Õigusteadlane Jüri Saar leiab, et tähelepanu oma õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises süüdistatavale Kaur Kenderile on ebaproportsionaalselt suur, sest marginaalsest kirjutisest on saanud suur sündmus.

Saar rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et tegelikult on tegu kirjanduslikus mõttes marginaalse teosega, millest on saanud meedia veergudel pikaks ajaks sündmus ja see on isegi veidi kurb.

"Tema kaitsja Paul Keres on kindlasti hea advokaat ja küllap ta on ka püüdnud rahvusvahelise praktikaga tutvuda, mis seal on toimunud. Mind küll huvitaks, kas on üldse mingit rahvusvahelist pretsedenti, et keegi on loonud sõnadega pornograafilise teose, kus on siis tegemist lapseealiste pornograafiaga, mis on tegelikult paljudes riikides keelatud," märkis ta.

Õigusteadlane märkis, et kirjanduslikud tegelased on loodud sõnadega, aga ilmselt on mingil viisil võimalik tuua välja autori kui teksti looja suhestumine enda tegelasse ja see, kas ta seda naudib.

Küsimusele, kas sel juhul tuleks panna ka autor, kes kirjutab sarimõrvarist ja seda naudib, vastas Saar, et võib ju ka rääkida kirjanikust, kes kirjeldab enesetaputerroristi siseelu.

"Kui ta seda väga üksikasjalikult kirjeldab ja seda levitab, võib ta saada ühel hetkel süüdistuse terrorismi propageerimise eest. Nii et asi läheb väga tõsiseks," nentis ta.

Savisaare protsessi lõpetamine poleks põhjendatud

Teise teemana oli kõne all Keskerakonna auesimehe Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi taotlus kriminaalmenetlus lõpetada, sest tema kaitstav on pöördumatult haigestunud ega ole võimeline kohtumenetluses osalema.

Saar leidis, et advokaadi väited on paljasõnalised ja tulevikku ennustavad. Igaüks võib ära surra ja seda ka kohtupidamise ajal.

"Praegu on sisuliselt kohe algamas kohtumenetlus ja kui ta nüüd siin katkeb, peab olema väga selge terviserike, mis tõesti ei võimalda kohtupidamist. Siin ei tule arvesse füüsilised puuded ega ka kroonilised haigused," sõnas ta.

Realistlikuks lähenemiseks peaks Saar seda, et kui kohtupidamise käigus jõutakse konkreetse probleemini ja Savisaare tervis peaks halvenema, saaks jooksvalt ümber otsustada, praeguses etapis aga jääks liiga palju asju õhku ning see poleks hea.

"Jääb natukene mulje, et see kaitsjate taktika on inglise keeles hit and run - löö ja põgene. See ei ole terviklik taktika, esitati ju ka taotlus prokurör taandada, et ta ei olnud piisavalt objektiivne. Püütakse vaidluse alla seada mõnede tõendite saamise viis - kasutada kogu arsenali," nentis õigusteadlane, lisades, et see on advokaadi õigus.