Jõks: Helme sõnad on pärit Põhja-Koreast

Endine kohtunik, nüüdne advokaat Allar Jõks tõdes, et Martin Helme (EKRE) kriitika kohtunike suunal on pärit Põhja-Koreast.

Jõks ütles "Aktuaalsele kaamerale", et hindab sirgjoonelist kriitikat ja eitab kriitikavabu tsoone ning kohtunikud või kohtusüsteem pole selles mõttes erand.

"Endise kohtuniku ja Kohtunike Ühingu esimehe ning nüüd advokaadina julgen öelda, et Eestis on kohtunikud, kes mõistavad õigust, ja kohtunikud, kes õigust mõistavad. "Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid" - see lause on aga pärit Põhja-Koreast. Euroopaliku kultuuri osaks on nii õigus toetada kui ka õigus olla vastu samasooliste kooselu registreerimisele. Kui aga riigikogu on kooseluseaduse vastu võtnud, see on jõustunud, kuid riigikogu tegevusetuse tõttu puuduvad rakendusaktid, siis peab kohus põhiseadusest tulenevalt põhiõiguste kaitse tagama. Teinekord õiguslünga ületamise teel," kommenteeris Jõks.

"Mina tahan, et EKRE fraktsiooni esimehe suust veereksid sõnad: "Ma vabandan"," ütles Jõks.

Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ähvardas esmaspäevasel riigikogu istungil kohtunikke, kelle otsuse tulemusel kanti aasta alguses Eesti rahvastikuregistrisse esimene samasooliste abielu.

Martin Helme, kes ütles riigikogu puldist, et soovib kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe peade veeremist, ei leia, et tema sõnad oleksid olnud ebaeetilised. Ebaeetiline on tema hinnangul hoopis kohtunike käitumine.

"Kas kohtunikud ei mõtle selle peale, et kui nad teevad otsuseid, mis on karjuvas vastuolus seadusandja tahtega ja avaliku arvamusega, siis nad õõnestavad kohtute autoriteeti, nad õõnestavad täidesaatva ja seadusandliku võimu autoriteeti ja nad sisuliselt õõnestavad demokraatlikku korda," ütles Helme.