Kiisler: erakonda ei juhi põhikiri, vaid aktiivsed liikmed

Kiisler märkis erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et IRL-i senised toetajad ja paljud liikmed ei ole partei tegevusega rahul ja nõuavad tõsiseid muutusi, vahendas Delfi.

Viidates erakonna esimees Margus Tsahknale märkis ta, et keerulises olukorras süüdistada kedagi teist on väga inimlik. "Kui siit tulenevalt veenab keegi algul iseennast ja siis ka juba kõiki teisi, et erakonna senistes muredes on "süüdi" põhikiri, siis on ta kahjuks kaotanud taju sellest, mis tema ümber toimub ja ta ise on loobunud eestvedaja rollist," leiab Kiisler.

Lisaks toob Kiisler välja, et mitte ühtegi erakonda ei juhi põhikiri, vaid partei aktiivsed liikmed. "Ja kui keegi tahab vahetada välja erakonna liikmeid, siis kahjuks ei ole ta enam ühendaja, vaid lõhkuja," lisas ta.