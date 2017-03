Asekantsler: isejuhtivate autodega tulevik on juba kohal

Isejuhtivate autodega tulevik on juba kohal, ütles majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi Roomas alanud Euroopa digipäeval.

Lubi märkis, et isejuhtivad autod ei pea suhtlema üksnes omavahel või teenusepakkujaga, vaid ka valitsustega.

"Andmevahetus peab toimuma sujuvalt ning kaitstult üle riigipiiride. Isejuhtivate sõidukite tulemine meie teedele on taas üks lisaelement, miks on digitaalset ühisturgu riikidevahelise suhtluse reguleerimiseks kiiremas korras tarvis," ütles Lubi.

"Täna on Euroopa digipäeva fookuses just andmete vaba liikumine ning Eesti on digitaalse Euroopa seadnud ka üheks oma eesistumise prioriteetidest. Eesti eesistumise jooksul leiab aset arvukalt digiteemalisi sündmusi, mille seas toimub ka Digitaalse Transpordi konverents selle aasta novembris. Peame vabanema andmete asukohapõhistest piirangutest, jõudma ühisele arusaamisele andmete omandiõiguse küsimuses ning tagama andmete usaldusväärse vahetamise ja hoidmise," lisas ta.

Euroopa digipäeva raames kirjutas Eesti üheskoos Norra, Šveitsi ja Euroopa Liidu 27 liikmesriigiga alla ühiste kavatsuste protokollile, mille kohaselt intensiivistatakse koostööd isesõitva transpordi testimiseks piirialadel.

Eesti esindajana allakirjutanud Lubi sõnul on ühiste kavatsuste protokolli eesmärk ühtlustada andmetele juurdepääsu ning vastutuse ja ühenduvuse normid.

"Riikidevaheliste ühiste mängureeglite seadmine annab võimaluse minna jõudsalt edasi Euroopa andmepõhise majanduse elluviimisel," selgitas Lubi.

Ühiste kavatsuste protokoll on liikmesriikide esimene ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse alase piiriülese koostöö algatus ning Komisjon toetab seda tegevust konkreetsete meetmetega piiriüleste ühenduste loomiseks.

Euroopa digipäev toimub Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva pidustuste raames ja selle käigus pööratakse peamine tähelepanu Euroopa digitaalsele tulevikule.