Prantsusmaa presidendiks kandideeriv Le Pen külastab reedel Moskvat

Rahvusrinde pressiesindaja kinnitas Le Peni Moskva-reisi pärast seda, kui Vene uudistegentuurid olid sellest kirjutanud, vahendas Reuters.

"Kinnitan [Le Peni] külaskäiku Moskvasse," sõnas pressiedindaja, kuid ei vastanud küsimusele, kas Le Penil on plaanis kohtuda ka Putiniga.

Le Peni välispoliitiline suund on tugevalt Moskva-meelne. Kui Euroopa peamised poliitilised parteid on Venemaa Ukraina konflikti eest hukka mõistnud, siis Le Pen on öelnud, et kriisi vallandas Euroopa Liit, kes Moskva huvid ohtu seadis.

Rahvusrinde juhi sidemed Venemaaga on olnud suure tähelepanu all. Tema partei võttis 2014. aastal ühelt Moskva pangalt üheksa miljonit eurot laenu ning Rahvusrinde kõrged esindajad on diplomaatide sõnul Moskvas sagedased külastajad.

Tsentristide presidendikandidaat Emmanuel Macron, kes on valimistel Le Peni peamine konkurent ja favoriit, on süüdistanud Venemaad, et see kasutab oma riigimeediat libauudiste levitamiseks, mustamaks Macroni ja mõjutamaks valimistulemusi.

Kreml on Prantsuse presidendikampaaniasse sekkumist eitanud.