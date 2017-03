Paide loobus ootamatult ujula renoveerimisest

Paide linna, Roosna-Alliku ja Paide valla ühinemiskõnelustel lepiti kokku, et 500 000 euro suurust ühinemispreemiat kasutatakse linna ujula renoveerimiseks või uue ehitamiseks. Siis aga otsustas Paide oma ujula korda tegemisest loobuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Linnal lihtsalt ei ole vabasid finantsvahendeid, et ise endale uut ujulat ehitada või siis vana renoveerida," põhjendas linnapea Siret Pihelgas (SDE).

Paide linnavolikogu otsustas osta ujulateenuse järgmiseks 15 aastaks konkursi korras eeldusel, et võitja ehitab linna uue ujula. Laekus vaid Keskerakonna poliitiku Kersti Sarapuu osalusega aktsiaseltside Neli Kuningat ja Kingstor ühispakkumine, kes ehitavad ujula Nelja Kuninga hotelli tagusele eramaale.

Paide linnavolikogu esimees Peeter Saldre (Keskerakond) vastas küsimusele, kas ta ei näe probleemi selles, et ujulat hakkab rajama tema erakonnakaaslane Sarapuu, et kui probleemi näha tahta, võib seda alati näha.

"Ma kordan, mul on tõesti hea meel, et ta võttis osa. See oli rahvusvaheline hange, siis oleks võinud olla pakkujaid kordades rohkem," sõnas Saldre.

Linn lubab osta ujumisteenust 130 000 euro eest aastas, milleks kasutatakse valitsuselt saadavat ühinemistoetust. Neljapäeval Paide raekoja ees piketi korraldanud paidelane Argo Loo peab juhtunut mõjuvõimuga kauplemiseks.

"Ühelt poolt on ta poliitik, suure mõjuvõimuga Paide praeguse linnavalitsuse ja koalitsiooni suhtes, ja teistpidi on ta ettevõtja. Ta kasutab oma mõjuvõimu selleks, et linna ujulast teha eraettevõtte ujula," usub Loo. "Jutt on Kersti Sarapuust, kes on Keskerakonna fraktsiooni esimees riigikogus".

Sarapuu ütles, et ta ei saa mingil juhul mõjutada linna otsuseid.

"Ja tõesti, ainult kolm päeva enne 3. märtsi, kus oli riigihangete esitamise tähtaeg, ma alles hakkasin selle küsimusega tegelema. Lihtsalt soovist, et panustan siis ka. Mulle tõesti tuli täiesti üllatusena, et olen ainukene osavõtja. Seal oleks olnud võimalik hankijal pakkuda ka seda, et ta renoveerib ära praeguse ujula," lausus Sarapuu.