Brüssel valmistub lillefestivaliks

Brüsseli-lähedases Groot-Bijgaardeni mõisas toimub kahe nädala pärast kevadlillede näitus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad tärkavad igal kevadel uuesti. Näiteks nartsissid - sellel lillevaibal on 20 erinevat sorti nartsisse - ja metsikud tulbid. See on väga huvitav, need tulbid siin on sellised nagu neid võib näha Kesk-Aasia looduses, kust nad pärit on," kirjeldas Floralia Brussels lillefestivali korraldaja Cedric Pelgrims de Bigard.

Siin on kaunid rododendronid, kameeliad ja magnooliad.

Tulbisorte on aias 400. Kaheksa aednikku on alates oktoobrist maha pannud üle miljoni lillesibula selleks, et vaid loetud nädalate jooksul kümneid tuhandeid inimesi rõõmustada.

"Me teeme seda sellepärast, et mu isa tuli selle mõttega kunagi välja. Talle meeldivad kevadlilled, need on erilised lilled, need on väga atraktiivsed, aga nende õitsemise aeg on väga lühike. See teeb nad väga eriliseks," ütles de Bigard.