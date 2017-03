Erdogan tahab elektroonikakeelu tühistamist esimesel võimalusel

"Ma loodan, et need riigid, Ühendriigid ja Suurbritannia, vaatavad selle [keelu] ümber ja tühistavad esimesel võimalusel," ütles Erdoğan teleusutluses.

Washington otsustas keelata mobiiltelefonidest suuremad elektroonikaseadmed otselendudel Ühendriikidesse 10 erinevast lennujaamast seitsmes Lähis-Ida riigis pluss Türgis.

Suurbritannia järgis USA otsust ja kehtestas sarnase keelu viiele Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigile pluss Türgile.

Otsuse taga on põhjendus, et suuremate elektroonikaseadete keelustamine salongis peaks vähemalt teoorias vähendama riski võimalike lõhkeseadeldiste peitmisest, kuna äraantava pagasi skannerid on enamasti märksa tõhusamad.

Ühendriikide keeld mõjutab umbes 50 lendu päevas üheksalt välismaiselt lennufirmalt: Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ja Etihad Airways.

Briti keeld mõjutab 14 lennufirmat: British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook ja Thomson. Välismaised lennufirmad on Turkish Airlines, Pegasus Airways, Atlas-Global Airlines, Middle East Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian, Tunis Air ja Saudia.

Ühendriikide keelus pole Liibanoni ega Tuneesiat, kuid erinevalt Briti keelust on seal Kuveit, Maroko, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Türgi, Egiptus, Saudi Araabia ja Jordaania on mõlemas nimistus.