Hääletus Obamacare'i asendamise üle lükkus reedesse

Neljapäeval möödus seitse aastat sellest, kui eelmine USA riigipea kirjutas alla tervishoiureformi seadusele, mida praegu tuntakse Obamacare'ina. Seega oleks olnud omamoodi tähenduslik, kui selle asemele plaanitav vabariiklaste tervishoiukava oleks samal päeval kongressi esindajatekoja hääletuse läbinud. President Donald Trump ja esindajatekoja esimees Paul Ryan pidasid terve päev vabariiklastega läbirääkimisi ning üritasid hääli kokku saada, aga kuna edusamme ei saavutatud, siis lükati hääletus edasi, vahendasid ERR-i teleuudised.

Õhtul saabus kongressi Valge Maja juhtimis- ja eelarveosakonna juht Mick Mulvaney, kes teatas vabariiklastele, et president Trumpi tungival nõudmisel hääletatakse tervishoiukava üle reedel.

"Härra Mulvaney tegi selgeks, et president on lõpetanud läbirääkimised ning lisas, et see on konservatiivne tervishoiukava, mis vähendab tervisekindlustuse hinda. Nii et tema ja juhtkonna palvel läheme hääletusega edasi," nentis vabariiklasest kongresmen Kevin Brady.

Mulvaney oli vabariiklastele ka öelnud, et kui esindajatekoda tervishoiuplaani heaks ei kiida, siis jääb Trumpi kinnitusel Obamacare püsima. See oleks aga piinlik nii Trumpile, kes lubas kampaania ajal Obamacare'i tühistamist, kui ka Ryanile, keda peetakse vabariiklaste tervishoiukava peamiseks loojaks.

"Seitse ja pool aastat oleme Ameerika inimestele lubanud selle lonkava seaduse tühistamist ja asendamist, sest see on kokku kukkumas ja veab alt perekondi," rõhutas spiiker Ryan.

Nii kongressi esindajatekoja kui ka senati enamus on vabariiklaste käes. Seega peaks nende tervishoiukava heaks kiitmine olema kerge, kuid paljud vabariiklased ei ole selle plaaniga rahul. Mõni nimetab kava Obamacare'i lahjemaks variandiks, teine hulk kardab, et suur hulk inimesi võib tervisekindlustuse hoopis kaotada.

Kongressi eelarveameti hinnangul suureneks vabariiklaste kavaga tervisekindlustusteta inimeste arv 2018. aastal 14 miljoni võrra.