Le Pen kohtus Moskvas Putiniga

Moskvas kordas Le Pen ka oma varasemat seisukohta, et Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa vastu tuleks kaotada.

Rahvusrinde rahandusjuht Wallerand de Saint-Just teatas varem, et Le Peni visiit Moskvasse pole tehtud eesmärgiga Venemaalt rahalist toetust saada. Samas on partei liikmed varem tunnistanud, et nad otsivad praegu miljoneid eurosid, et presidendi- ja parlamendivalimiste kampaaniaid rahastada.

Rahvusrinne on varem saanud laenu ka Venemaaga seotud pankadelt, kuid Le Peni sõnul on seda tehtud vaid põhjusel, et Prantsuse pangad pole erakonnale laenu andnud.

"Me oleme oma erakonnas olnud alati seisukohal, et Venemaa ja Prantsusmaa peavad hoidma ja veelgi enam, arendama suhteid, mis on meid pikka aega ühendanud. Pole põhjust, mis õigustaks praegust vaenulikku suhtumist Venemaasse," ütles Le Pen kohtumisel Vene riigiduuma väliskomisjoni liikmetega.

Komisjoni esimees Leonid Slutski ütles neljapäeval, et Le Peni visiit leiab aset riigiduuma ja Prantsuse poliitikute tiheda koostöö raames.

Le Pen: Pariis ja Moskva peavad ühendama jõud globalismiohu vastu

Le Pen ütles ka seda, et tänapäeva maailm seisab silmitsi kahe üha kasvava ohuga.

"Seda uut maailma, mis praegu otse meie silme all kuju võtab, ähvardab juba kaks tohutut, hiiglaslikku ohtu - nimelt globalism ja islamifundamentalism," sõnas ta.

Islamifundamentalism annab terroriaktidega hoobi rahule ja julgeolekule, lisas Le Pen.

Vene riigiduuma esimees kutsus Le Peni KJLO parlamentaarse assamblee istungile

Vene riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin esitas reedel Le Penile kutse osaleda Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) parlamentaarse assamblee istungil.

"Arvestades teie Euroopa Parlamendi saadiku seisust ja et sidemed on teie jaoks tähtsad, tahaksime kutsuda teid osalema KJLO parlamentaarsel assambleel, mis toimub meie juures korrapäraselt teiste riikide osavõtul," ütles Volodin kohtumisel Le Peniga.

Ta märkis, et ühiselt võiks arutada rändepoliitika küsimusi, terroritõrjet, uimastikaubandusega võitlemist, "ja teie arvamus pakuks meile huvi".

Volodin märkis, et Le Penil on tasakaalukas seisukoht muu hulgas rahvusvahelise poliitika küsimustes, eelkõige terroritõrjes.

"Meil on ühine seisukoht ja arvame nagu teiegi, et kõik riigid peavad selle kurjaga võitlema ning oleme nõus teie hinnanguga muudele teravatele küsimustele - nt Süüria ja Liibüa osas -, mida meil oleks õige arutada," sõnas ta.

Riiguduuma esimees ütles, et Moskvasse naasis Süüriat külastanud Vene parlamendidelegatsioon, millega oli kaasas Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee juht Pedro Agramunt.

"Meie jaoks on väga tähtis, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee saadikud tunneksid Süüria olukorda ja teeksid omalt poolt kõik võimaliku sealsete küsimuste lahendamiseks ja rahu kehtestamiseks," ütles ta.

Volodini sõnutsi hinnatakse Venemaal Le Peni panust Vene-Prantsuse suhete toetamisse ja arendamisse.

"Meie riikide, ammuste partnerite Prantsusmaa ja Venemaa jaoks on see väga tähtis, lisaks on meie suhetel tohutud ajaloolised juured ja loomulikult on meie jaoks väga tähtis, et need suhted areneksid nii kultuuri-, humanitaar- ja haridusprojektides kui ka majandusvaldkonnas, kus need on viimasel ajal kokku kuivanud," ütles Volodin.

Putin Le Penile: Moskva ei kavatse kuidagi Prantsuse valimisi mõjutada

Venemaa omistab suhetele Prantsusmaaga suurt tähtsust ja ei kavatse mingil viisil mõjutada selle riigi presidendivalimisi, ütles Vene president Vladimir Putin reedel, kohtudes Kremlis Marine Le Peniga.

"Me omistame suhetele Prantsusmaaga väga suurt tähtsust, püüdes seejuures hoida võrdselt suhteid nii valitseva võimu kui ka opositsiooni esindajatega," ütles Putin.

Ta märkis, et Prantsusmaal käib praegu elav valimiskampaania.

"Me ei taha mingil viisil mõjutada sündmusi, kuid jätame omale õiguse suhelda riigi kõikide poliitiliste jõududega, nagu teevad meie partnerid Euroopas ja USA-s," rõhutas Putin.

Le Pen arvas omakorda, et Venemaa ja Prantsusmaa võiksid vahetada terroritõrje-alast luureteavet.

Ta märkis, et Moskva ja Pariis kuuluvad jõudude hulka, kes võitlevad pidevat ohtu kujutava terrorismiga tõsimeeli.

"Kahjuks ei ole need vaid massi-, vaid ka üksikrünnakud. Te teate, mis juhtus mõne päeva eest Suurbritannias. Arvan, et oleks mõistlik vahetada meie riikide vahel luureteavet," ütles Le Pen.

Uus uuring: Le Pen võidab esimese vooru napi eduga

Värske Opinionway arvamusuuringu kohaselt saaks Le Pen presidendivalimiste 23. aprillil toimuvas esimeses voorus 25 protsenti häältest, tema lähim konkurent, liberaalne tsentrist Emmanuel Macron aga koguks 24 protsenti häältest. Paremtsentristide presidendikandidaat, ekspeaminister François Fillon, keda enne pereliikmete palkamisega seotud skandaali peeti favoriidiks, jääks 19 protsendiga kolmandale kohale, vahendas Reuters.

Mõned teised hiljutised uuringud on prognoosinud ka seda, et esimese vooru võidab napilt Le Peni ees Macron. Igal juhul on seis kahe kandidaadi vahel väga tasavägine ning kõik suuremad reitingufirmad on praegu seisukohal, et just nemad jõuavad 7. mail toimuvasse teise vooru.

Opinionway uuringu kohaselt koguks Macron 63 protsenti häältest. Teises voorus võidaks küsitluse andmetel ka Fillon, kui ta sinna peaks pääsema, kuid tema võit Le peni üle oleks väiksem - 57 protsenti 43 protsendi vastu.