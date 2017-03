Le Pen Moskvas: pole põhjust suhete halvenemiseks Venemaaga

Prantsusmaa ja Venemaa suhted on arenenud sõbralikus võtmes ja praegu ei ole reaalseid põhjusi nende halvenemiseks, ütles paremäärmuslikuks peetud Prantsuse erakonna Rahvusrinne liider ja presidendikandidaat Marine Le Pen reedel Moskvas.

"Me oleme oma erakonnas olnud alati seisukohal, et Venemaa ja Prantsusmaa peavad hoidma ja veelgi enam, arendama suhteid, mis on meid pikka aega ühendanud. Pole põhjust, mis õigustaks praegust vaenulikku suhtumist Venemaasse," ütles Le Pen kohtumisel Vene riigiduuma väliskomisjoni liikmetega.

Komisjoni esimees Leonid Slutski ütles neljapäeval, et Le Peni visiit leiab aset riigiduuma ja Prantsuse poliitikute tiheda koostöö raames.

Esialgu ei ole teada, kas Le Pen kohtub ka Vene presidendi Vladimir Putiniga.