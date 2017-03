Londoni terrorirünnaku ohvrite arv tõusis, hakkab ka selguma ründaja taust

Briti politsei kinnitas neljapäeva hilisõhtul, et Londoni terrorirünnaku ohvrite arv on tõusnud - haiglas suri 75-aastane mees, keda tabas Westminsteri sillal terroristi poolt juhitud auto.

Veel kaks haavatut on eluohtlikus ja kolm kriitilises seisundis, vahendasid ERR-i teleuudised, Yle ja BBC.

Varem on teatatud, et terrorirünnaku ohvriteks olid noahaavade tagajärjel surnud 48-aastane teenekas politseinik Keith Palmer ja kaks tsiviilisikut - 54-aastane ameeriklasest muusikaettevõtja Kurt Cochran ning 43-aastane briti-hispaania päritolu õpetaja Aysha Frade. Lisaks lasti politsei poolt maha ründaja ise. Vigastatuid oli rohkem kui 40, suurem osa neist on siiski juba kodusele ravile pääsenud.

Parlamendi ümbrus on endiselt avalikkusele suletud, politsei jätkab juurdlust ründaja Khalid Masoodi võimalike kaasosaliste väljaselgitamiseks.

Terrorirünnakuga seoses on politsei korraldanud läbiotsimisi Londonis, Birminghamis ja mujalgi, nende käigus on seni kinni peetud üheksa inimest.

Siseminister: üksikisikute rünnakuid on praktiliselt võimatu ette ennustada

Ühendkuningriigi siseminister Amber Rudd rõhutas, et Londoni terrorirünnaku põhjuseks ei olnud luure või politsei vilets tegevus.

Siseministri sõnul on radikaliseerunud üksikisikute rünnakuid praktiliselt võimatu ette ennustada.

Kõiki politsei huviorbiiti sattunud isikuid, kelle hulka kuulus ka Londonis rünnanud Khalid Masood, pole võimalik pidevalt jälgida.

Ruddi sõnul näitab politsei head tööd seegi, et islamiäärmuslased pole nelja aasta jooksul Londonis korraldanud ühtki terrorirünnakut. Plaanitavaid rünnakuid on selle aja jooksul ära hoitud aga 13.

Rudd märkis ka, et Westministeri rünnaku puhul käitus politsei õigesti.

Milline oli ründaja taust?

52-aastane ründaja Khalid Masood oli Suurbritannia kodanik ja sündinud Kentis. Tema sünnijärgne nimi oli Adrian Russell Ajao, hiljem kasutas ta ka nime Adrian Elms. Tal oli kolm last ja elukutselt oli ta inglise keele õpetaja ning selles ametis oli ta varem ka töötanud.

Pärast islamusku pöördumist võttis ta uue nime ning hakkas tegelema kulturismiga.

Politsei hinnangul tegutses ta rahvusvahelisest terrorismist inspireerituna.

Teda ei olnud terrorismiga seotud kuritegude või nende kavandamise eest süüdi mõistetud, kuid siseriiklik julgeolekuteenistus MI5 oli teda mingil perioodil jälginud seoses vägivaldse äärmusluse kahtlusega.

Kuritegelik taust oli tal aga pikaaegne - aastatel 1983-2003 oli teda vägivalla ja relvade ebaseadusliku omamise eest ka vanglasse mõistetud, kuid need kuriteod ei olnud seotud islamiäärmusliku terrorismiga.

Rünnaku hetkel tema suhtes ühtegi juurdlust käimas ei olnud. Praegu polnud ta ka jälgimise all olevate äärmuslaste nimekirjas, kus hetkeseisuga on umbes 3000 Suurbritannias elavat inimest.

Telekanali SKy poolt intervjueeritud naaber ütles, et Lääne-Midlandsi krahvkonnas elanud Masood oli vaikne ja viisakas mees, keda kodukandis tema suure kasvu tõttu ka respekteeriti.

Rünnaku eest on vastutuse võtnud äärmusrühmitus ISIS, kuid ründaja reaalsed seosed terroriorganisatsiooniga on küsitavad, sest ISIS-e taktikaks ongi võtta vastutus kõigi neist inspiratsiooni saanud üksiküritajate rünnakute eest.