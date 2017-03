Fotod: maanteedele kerkivad ohutuse tõstmiseks kummipostid ja keskpiirded

Maanteeamet paigaldab maanteedele keskpiirded ja kummipostid, et liiklusohutust tõsta. Esimesena rajatakse keskpiire Tallinna-Pärnu-Ikla maantee lõigule Nurme sillast Jänesselja ringini.

„Eesmärk on muuta teede liikluskorraldus selliseks, et ära hoida eksimusi möödasõidul või vastassuuna sõidurajale kaldumist ning eksimuse korral oleksid sellega kaasnevad kahjud võimalikult väikesed,“ ütles liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

Ta märkis, et suure liiklussageduse ja maanteekiiruste juures toovad laupkokkupõrked väga sageli kaasa rasked tagajärjed.

"Suure liiklussagedusega 1+1 sõiduradadega maantee on üks kõige ohtlikum maantee liik ning vigastatutega õnnetuste arv põhimaanteedel kasvas eelmisel aastal," sõnas Tarmak.

Sel aastal alustab maanteeamet keskpiirdega eraldatud teelõikude rajamist. Tegemist on siinsetel teedel uudse liikluslahendusega, millega eraldatakse teelõiguti vastassuunalised liiklusvood üksteisest jäiga põrkepiirdega. Esimene 2+1 sõidurajale paigaldatud keskpiire tuleb Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele lõigule Nurme sillast Jänesselja ringini.

Kuigi varem on keskpiirdeid kasutatud peamiselt 2+2 sõiduradade eraldamiseks, saab uut lahendust kasutada nii 2+1 kui ka 1+1 sõiduradadel.

Keskpiirde abil luuakse erilahendused ristmikele, bussipeatustele ja mahasõitudele. Samuti rajatakse hädapeatumist võimaldavad taskud.

Lisaks plaanib maanteeamet rajada 1+1 sõiduradadega maanteedel kummipostidega möödasõidukeelualaga katselised teelõigud. Painduvad postid äratavad tähelepanu ning maanteeamet prognoosib, et need aitavad keelatud möödasõite tunduvalt vähendada.

Kummipostide kasutuselevõtuga loodetakse vähendada inimvigastustega õnnetuste arvu kuni 30 protsenti just seetõttu, et hoitakse ära kokkupõrked vastassuunas liikujaga.

Kummiposte on seni kasutatud lühematel lõikudel, näiteks paigaldati need mullu Järva-Jaani asulas 50-meetrisele lõigule sõidu- ja kõnnitee eraldamiseks. Sel aastal paigaldatakse Tallinna–Narva maanteel Aaspere–Haljala lõigule need sõidutee keskele.

Skandinaaviamaades kasutatakse sõidusuundi eraldavaid põrkepiirdeid juba pikka aega.