Fotod ja video: soomuskool viis läbi esimesed CV9035 lahinglaskmised

"Laskeharjutused läksid paremini kui ootasime, mis näitab, et meeskondade väljaõpe on olnud täiesti piisav," ütles Scoutspataljoni A-kompanii ülem kapten Madis Koosa.

Kuut jalaväe lahingumasinat CV9035 kasutanud soomukimeeskonnad lasid sihtmärkide pihta nii 35-millimeetrise kiirlaskekahuri kui ka 7,6-millimeetrise pardakuulipildujaga.

Võimalikult reaalse sihtimis- ja laskekogemuse saamiseks lasti nii päevavalges kui õhtupimeduses mitmeid erineval kaugusel asuvaid sihtmärke, kasutades selleks kas päevasihikut või termokaamerat.

Esmaspäevast reedeni kestnud laskelaagriga lõpeb selle aasta alguses 1. jalaväebrigaadi soomuskoolis alanud masinameeskonna kursus, mille eesmärk on õpetada lahingumasina CV9035 kasutamist ning anda kursuslastele oskus tõhusalt lahingumasina relvastust kasutada.

CV9035 on Scoutspataljoni relvastuses olev Rootsi päritolu jalaväe lahingumasin, mille 35-millimeetrise Bushmaster III kiirlaskekahuri efektiivne laskekaugus on kuni 2 kilomeetrit. Kokku hankis Eesti Hollandilt 44 lahingumasinat, millest kaksteist on kohal. Ülejäänud jalaväe lahingumasinad jõuavad Eestisse järgmise aasta lõpuks.