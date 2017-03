Seeder: ükski grupp ei takista erakonnas otsuste läbiviimist

ERR küsis Seederilt, kas niinimetatud Res Piblica tiiva esindajate Ken-Marti Vaheri, Urmas Reinsalu, Sven Sesteri ja Siim Kiisleri mõju on üheks takistuseks IRL-i poliitilise suundumuse välja kujundamisel, nagu ütles neljapäeval Marko Mihkelson.

"See oleks küll väga lihtsustatud käsitlus, kui me saame öelda, et kolm-neli inimest on nüüd kogu erakonna ideoloogilist või poliitilist määratlust niivõrd takistanud, et see on meie peamine probleem. Kindlasti see nii ei ole," ütles Seeder ERR-i uudisteportaalile.

"Ma ei julge kuidagi öelda, et juhtkonnas domineeriks vana Res Publica tiib," lisas Seeder. Ta ütles, et erakonda juhib Isamaa taustaga Margus Tsahkna, sama taustada on üks aseesimees Kaia Iva ja seal kõrval on ka aseesimees Marko Mihkelson, kes on Res Publica taustaga. "See rindejoon ammu juba ei jookse Isamaa ja Res Publica vahel," rõhutas ta.

Küsimusele, kes on see "kindel seltskond, kes istub ja valitseb ja takistab otsuste ellu viimist", nagu ütles Margus Tsahkna, vastas Seeder, et tema arvates sellist seltskonda ei olegi. "Kui Margus Tsahkna esimehena nii väidab, küllap ta oskab seda ka täpsemini välja tuua. Mina olles erakonna liige ja ka erakonna riigikogu fraktsiooni liige, ei saa öelda, et on olemas üks väga selgelt piiritletud kindel grupp, kes oleks organiseerunud ja kelle ülesanne oleks Isamaa ja Res Publica Liidu tegevuse takistamine," sõnas Seeder.

"Isamaa ja Res Publica Liidus on praegu suurkogu eelne aeg. Kuna juuni algul saab täis praeguse esimehe, aseesimeeste ja teiste juhtorganite tähtaeg, siis tulevad ka uued valimised. Ja valimised erakonna sees tekitavad alati pingeid inimeste vahel, tekitavad konkurentsi, mis iseenesest on täiesti normaalne protsess," lisas ta.

IRL-i probleem on sügavam kui liikmete suhted

Seeder ütles, et IRL-i probleem on sügavam ja pikaajalisem, kui mõnede inimeste omavahelised suhted. "Mulle tundub, et me juba mõnda aega, vähemalt peale 2015. aasta riigikogu valimisi ei ole suutnud määratleda uuel poliitmaastikul ja uues olukorras, kus meie kõrval on ka Vabaerakond ja EKRE. Sellest on tekkinud ka osadel erakonna liiklemetel ja juhtidel ebakindlus, närvilisus ja sealt siis ka loomulikult ei ole olnud sellist ühtset meeskonda. Ma ootan, meie uuelt juhilt meie täpsemat määratlust, kes me siis oleme ja selgemat sõnumit meie valijale," rääkis Seeder.

"Kui me vaatame, mis toimub laiemalt maailmas, siis just need teemad, mis on olnud varasemalt Isamaaliidu tugevused. Välispoliitika, julgeolekupoliitika, riigikaitseküsimused, oma kultuuri ja rahvuse küsimused - need on just need teemad, mis on täna aktuaalsed," märkis ta.

"Kahtedel viimastel riigikogu valimistel me oleme läinud rohkem välja kommunaalpoliitika sõnumitega, mis kindlasti on inimestele olulised, aga riigikogu valimistel eeldaks laiemat kandepinda ja pikema perspektiiviga vaadet," ütles Seeder veel.

Seeder rääkis, et erakonnas inimesi, keda tema esimehena toetaks, jagub. Ta ise erakonnajuhiks saamisest huvitatud ei ole.