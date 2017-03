Nunes palus tundliku infoga otse Valgesse Majja pöördumise eest vabandust

Nunes, kes teatas kolmapäeval, et Trumpi üleminekumeeskonna liikmed olid pärast novembrikuiseid presidendivalimisi tahtmatu jälgimise all, palus nüüd vabandust, et "ei jaganud teavet enda nähtud dokumendi kohta vähemusega, enne kui selle avalikuks tegi," vahendas Politico.

Nunes põhjendas Trumpi teavitamist, öeldes, et tundis kohustust seda teha. "On selge, et kui mina oleksin president, oleksin mures ja seepärast tahtsin ma, et ta teaks," ütles Nunes Fox Newsile.

Ta lisas, et tema arvates vajas Trump seda infot, tegemaks otsust, kas jälgimist viidi läbi sobimatul viisil.

Neljapäeval ütles Adam Schiff, et luurekomitee liikmed ei ole jätkuvalt näinud infot, mida Nunes Valge Majaga jagas. Nunes põhjendas, et see teave ei ole veel tema valduses ja loodetavasti edastatakse see komiteele reedel.

"Praegusel hetkel on ainsad inimesed, kes teavad, esimees ja president. Ning arvestades, et presidendi kaastöölised on osaliselt samuti uuritavate hulgas, on see täiesti sobimatu ja kahjuks leian ma, et see seab tõesti kahtluse alla esimehe usaldusväärsuse sõltumatu uurimise läbiviimisel," lausus Schiff.

McCain ja Biden peavad vajalikuks uue komitee loomist

Endine USA asepresident Joe Biden oli sama meelt vabariiklasest senaatori John McCainiga, et luua tuleks eraldi komitee, mis tegeleks võimalike kokkumängude uurimisega Trumpi meeskonnaliikmete ja Vene ametnike vahel valimiskampaania ajal.

McCain ütles NBC-le antud intervjuus, et ta pole kunagi varem näinud midagi sellist nagu Nunes korda saatis. Ta nimetas Nunesi tegusid väga häirivaks. Küsimusele, kas Nunes on kahjustanud oma usaldusväärsust sedavõrd, et ei tohiks enam sõltumatut uurimist juhtida, vastas McCain, et seda ei saa tema öelda, vaid peavad otsustama esindajatekoda ja selle juhid.

"Võin öelda, et siin on nii palju muutujaid, sealhulgas viimased hommikused uudised, et juhul kui Trumpi kampaania ja venelaste vahel oli seos, mille kohta ma pole tõendeid näinud, aga sellest räägitakse jälle ja jälle, siis sel põhjusel peame me valima komitee, kes kogu selle teema selgeks teeks," lausus McCain.

Ka esindajatekoja vähemuse juht Nancy Pelosi ütles, et Nunes näitas selgelt, kuidas komitees ei saa tema juhtimisel toimuda mingit erapooletut uurimist. "See räägib väga selgelt vajdusest välise sõltumatu komisjoni järele," lausus ta.

Luurekomitee liige Eric Swalwell süüdistas Nunesit, et see reetis nende töö sõltumatuse ja võlgneb ameeriklastele vabanduse.