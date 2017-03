Stalnuhhin võib koolitüli tõttu Narvas valimistelt eemale jääda

Teatavasti lubas valitsus ühele Narva gümnaasiumidest suurendada venekeelsete õppeainete mahtu tingimusel, et kooli lõpetajad valdaksid eesti keelst C-1 tasemel, vahendavad ERR-i raadiouudised.

Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin on idee tuline pooldaja, kuid vastu on Narva keskerakondlased. Stalnuhhini sõnul on ta alati erakonnakaaslasi valimistel, kuid seekord tal sellist soovi ei ole.

"See haridusteema on üks neid põhimõtteid, millele mina truudust ei murra ja oleks väga raske seniste otsustega, mis tulevad Narvast, nende inimestega, kes neid vastu võtsid, ühes seltskonnas olla," lausus poliitik.

Stalnuhhini sõnul on Narva keskerakondlaste käitumine on talle arusaamatu. "Inimesed, kes on kümneid aastaid rääkinud kui tähtis on, et vene lapsed õpiksid eesti keele selgeks eesti keele tunnis ja saaksid gümnaasiumihariduse emakeeles, mõtlevad välja mingeid probleeme, mida ei ole lihtsalt olemas," rääkis Stalnuhhin.

Narva linnapea Tarmo Tammiste arvates seaks aga ühele koolile erandi tegemine kahtluse alla riigigümnaasiumi Narva ehitamise. "Nüüd on vaja hakata uuesti siis muutma Narva linna hariduse arengukava, mingil moel kirjutada sisse sinna see pakkumine, mis puudutab vene koole. Ei ole mõtet alati kaasa minna mingite eksperimentidega," lausus Tamm.

Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse liige Andrus Tamm muretseb õpilaste pärast. "Kui me räägime lihtsalt, et õpime eraldi eesti keelt, aga siis tuleb saavutada tase C-1, siis ei tunneta lapsed, ega lapsevanemad, et nad oleksid suutelised seda tegema," sõnas Tamm.

Andrus Tamme arvates võidab Keskerakond eelseisvad kohalikud valimised Narvas kindlasti, kuid siiski püütakse jõuda kokkuleppele, et ka Mihhail Stalnuhhin valimistel osaleks.