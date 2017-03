Montenegro NATO-ga liitumise hääletus toimub USA senatis järgmisel nädalal

McConneli sõnul leiab esmaspäeval aset protseduuriline hääletus, mille järel korraldatakse samal nädalal hääletus täiskogus, vahendas Reuters.

Senati nõunike kinnitusel eeldavad nad, et Montenegro liitumine kiidetakse heaks ülekaaluka häälteenamusega.

Varem oli Trumpi administratsioon, eriti välisminister Rex Tillerson kutsunud senatit selle küsimusega mitte viivitama.

Näiteks saatis Tillerson saatis 7. märtsil senati juhtidele kirja, milles kutsus üles kiitma kiiremas korras heaks Montenegro võtmist NATO-sse ning ta rõhutas sealjuures, et see samm teeniks tugevalt Ameerika Ühendriikide huve.

Tillersoni selgitas, et Montenegro liikmesus NATO-s toetaks demokraatlikke reforme ja stabiilsust ka Montenegro naaberriikides.

Montenegro liitumisele NATO-ga on teravalt vastu Venemaa ning Moskvat ja viimase huvides tegutsenud Serbia kodanikke on Montenegro võimud ja lääneliitlased süüdistanud oktoobris aset leidnud riigipöördekatses. Süüdistuse kohaselt kavandasid vandenõuga seotud isikud erinevaid provokatsioone, parlamendihoone hõivamist ning ka Montenegro läänemeelse peaministri tapmist.

Montenegro on varem teatanud, et vandenõu organiseerisid nn Vene rahvuslased, kuid juhtumit uuriv eriprokurör läks veebruaris veelgi kaugemale ja väitis, et asjaga olid seotud Vene võimud.

Kreml on kõik sellised süüdistused tagasi lükanud, kuid teatavat kahtlust lisab loole asjaolu, et isegi seni Moskva liitlaseks peetava Serbia võimud saatsid vahetult pärast Montenegro sündmusi riigist välja grupi ebasoovitavateks isikuteks kuulutatud Vene kodanikke.

Sellise olukorra taustal on mõistetav, miks on NATO arvates Balkanil stabiilsuse tagamiseks ja Kremli mõjuvõimu kasvu ennetamiseks vajalik, et Montenegro liitumisprotsessis mingeid Moskvale meelepäraseid tõrkeid ei tekiks.

Selleks, et 650 000 elanikuga Montenegro saaks alliansi liikmeks, on vaja, et kõik 28 NATO liikmesriiki liitumise heaks kiidaks. Praeguseks on oma heakskiidu andnud juba 24 riiki. Montenegro valitsus ise loodab, et liitumisprotsess jõuaks lõpule enne 25. mail toimuvat NATO tippkohtumist.

Kahe vabariiklasest senaatori - Rand Pauli ja Mike Lee - vastuseis blokeeris aga kiirkorras hääletamise ning senati juhid polnud enne neljapäeva veel ametlikult päevakorda lisanud pikemat menetlemist nõudvat hääletust täiskogus.

McConnellile ja tema demokraadist kolleegile Chuck Schumerile adresseeritud kirjas nentis välisminister Tillerson, et see oleks "äärmiselt kasulik", kui senati juhid lisaksid Montenegrot puudutava hääletuse lähiajal päevakorda, et siis, kui president Donald Trump maikuus Brüsselisse NATO tippkohtumisele läheb, oleks liitumisprotsessiga juba lõpule jõutud.

Kuigi varem on süüdistatud nii Trumpi kui ka Tillersoni võimalikus liigses sõbralikkuses Venemaa vastu, on praegune kiri selgelt NATO huvidest lähtuv ning seega on Montenegro-hääletust puudutava tõrke näol tegu eelkõige USA poliitilise protsessi iseärasusega.

Kentucky osariigist valitud senaator Rand Paul, nagu varem ka tema rahvasaadikust isa Ron Paul, on olnud alati Vabariikliku Partei peavoolust erinev poliitik, kes on välispoliitilistes küsimustes pooldanud pigem isolatsionismi. Ning kuigi NATO pooldajana tuntud parteikaaslane John McCain süüdistas Pauli juba "Venemaa huvide teenimises", on käesoleval juhul tegu pigem erandliku senaatori senise välispoliitilise hoiaku jätkumisega.

Rand Paul ise põhjendas oma vastuseisu arvamusega, et Venemaad pole mõtet Montenegro allianssi võtmisega vihale ajada ning et väike Balkani riik ei mängi USA riikliku julgeoleku tagamises märkimisväärset rolli.

Senaator Mike Lee pole ise oma vastuseisu kommenteerinud, kuid tema kõneisik selgitas, et rahvasaadik lähtus oma otsuses vaid sellest, et tema hinnangul ei peaks nimetatud teemat kiirkorras menetlema, vaid käsitlema seda täiskogu hääletusel.

Montenegro valitsus on olukorda iseloomustades olnud vaoshoitud ja avaldanud lootust, et heakskiit Washingtonist peagi saadakse. Liigseks pessimismiks pole ka põhjust, sest kui senaatorid lõpuks Montenegro liitumise asjus hääletama hakkavad, polevat tulemuses mingit kahtlust. Samas - nagu ütles ka demokraadist senaator Chris Murphy - on iga viivitatud päev kingituseks Venemaale.

Seda, et Montenegro tuleks kiiremas korras NATO-sse vastu võtta, ütles hiljuti ka senati relvateenistuste komitees käinud Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede juhataja kindral Curtis Scaparrotti.