Kohtunike ühing peab Helme öeldut kohtuvõimu autoriteeti kahjustavaks

Neljapäeval mõistsid Helme sõnavõttu riigikogu kõnepuldis hukka ka president Kersti Kaljulaid ja riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Esmaspäeva õhtul läks Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe."

Kohtunike ühing teatas, et igaühe õigus õiglasele kohtulikule arutamisele sõltumatus ja erapooletus kohtus on kõige tõhusamalt tagatud siis, kui asja otsustav kohtunik on kaitstud igasuguste rünnete eest, mis on suunatud kohtuniku isiku vastu, kuid tulenevad kohtuniku kutsetööst.

"Iga inimese õigus õiglasele kohtulikule arutamisele hõlmab ka õigust nõuda ja eeldada, et kõiki pädevate kohtute tehtud jõustunud otsuseid täidetakse. Rahvaesindaja üleskutse mitte täita jõustunud otsuseid ohustab ilmselgelt õigusriigi toimimist," seisab avalduses.

Kohtunike ühing rõhutas, et kohtuotsuste põhjendustega võib mitte nõustuda ja neile vastu vaielda ning kahtlemata võivad seda teha ka riigikogu liikmed, kuid see ei tohi kasvada otsuse teinud kohtunike isiklikuks ründamiseks.

Riigikogu liikmete kriitika kohtuotsuste suhtes ei ohusta õigusriikluse, võimude lahususe ja kohtuvõimu sõltumatuse põhimõtteid. "Küll aga on ohtlikud parlamendi kõnetoolist esitatud nõuded võtta kohtunikud vastutusele selle eest, et nad täitsid oma ametiülesandeid, mõistes õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega," leiavad kohtunikud.

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Rootsis sõlmitud abielu algul Eesti registrisse ei lubatud, ei lubanud seda ka Tallinna halduskohus kuid Tallinna ringkonnakohtu kohustas maavalitsust oma otsust muutma. "Asjaolu, et Eesti õigus sellist abielu ette ei näe, ei tähenda, et Rootsi õigust tuleb pidada meie avaliku korraga vastuolus olevaks," teatas kohtunike kolleegium.

Martin Helme ei pea probleemiks, et mainis kohtunike peade veeremist.

"Ma arvan, et kohtunikud, kes rikuvad seadust ja mõtlevad välja seadusi, ei tohiks jätkata oma ametis. Muidugi see tsitaat oli otsene reageering justiitsminister Reinsalu ütlemisele, et tema ei tahaks, et siit puldist jääks kellelegi kõlama nagu kohtunikke ähvardatakse," ütles Helme neljapäeval ERR-ile.