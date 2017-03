Juncker: Trumpi ELi-vastasus võib viia uue Balkani sõjani

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles, et USA president Donald Trump ei peaks julgustama riike Suurbritannia eeskujul Euroopa Liidust lahkuma, sest see võib viia uue sõjani Balkanimaades.

Junckeri rääkis reedel Financial Timesis avaldatud intervjuus, et Trumpi entusiastlik suhtumine Brexitisse on ärritav ja üllatav, vahendas Politico.

Junckeri sõnul edastas ta hoiatuse Trumpile eelmisel kuul Brüsselis käinud USA asepresidendi Mike Pence'i kaudu.

"Ütlesin asepresidendile, et ärgu öelgu nii, ärgu kutsugu teisigi lahkuma, sest kui Euroopa Liit kokku kukub, tuleb Lääne-Balkanil uus sõda," lausus ta.

Komisjoni presidendi sõnul on Lääne-Balkani riikidele väljavaade ELi liikmeks saada väga vajalik. "Kui jätame nad üksi - Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Makedoonia, Albaania, kõik need riigid, on meil taas sõda".

Juncker mõistis hukka ka Trumpi retoorika Ameerika esikohale seadmise kohta, sest tema hinnangul mõjub see eurooplastele hirmutavalt. Esimest korda pärast sõda jääb USA presidendist mulje, et ta ei huvitu Euroopa asjadest, märkis ta.

Juncker kavatseb aprillis Washingtoni sõita, kuid kohtumist Trumpiga ei ole veel kinnitatud.

"Nad püüavad seda kokku leppida, kuid tal on teised prioriteedid. Muuseas, ta ei saa Euroopast üldse aru," ütles Euroopa Komisjoni president. "Ta rääkis telefonis [Euroopa Ülemkogu presidendi Donald] Tuskiga ja arvas, et see olen mina".