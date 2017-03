NATO ministrid loodavad märtsi viimasel päeval Tillersoniga kohtuda

Kui lähiajal uues kohtumisajas ühele nõule ei jõuta, toimuvad NATO kõnelused varem plaanitud ajal ehk 5.-6. aprillil. Siis ei saa aga Tillerson sinna tulla, sest ta soovib osaleda USA presidendi Donald Trumpi samal ajal Floridas toimuval kohtumisel Hiina presidendi Xi Jinpingiga, vahendas Reuters.

Samuti on arutletud selle üle, kas kogunemine võiks aset leida enne G7 välisministrite kohtumist Itaalias 10.-11. aprillil, kus ka Tillerson osaleb, kuid 31. märts on diplomaatide kinnitusel eelistatud aeg.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles sel nädalal antud intervjuus, et nii NATO kui USA otsivad võimalusi uut kohtumisaega leida.

Tillersoni esialgne teade NATO välisministrite kõnelustelt kõrvale jäämise kohta pani Euroopa liitlased muretsema ja tekitas taas küsimuse, kui tõsine on USA presidendi Donald Trumpi pühendumine alliansile.

Sel nädalal Washingtonis toimunud ISISe-vastase koalitsiooni kogunemisel kohtus Tillerson paljude NATO välisministritega, kuid Brüsseli kohtumine oleks tema esimene ametlik koosistumine alliansi ministritega.

Arvestades, et USA-l on mitteametlikult alliansi juhi roll, oleks USA tippdiplomaadi puudumine NATO kohtumiselt erandlik. Viimati juhtus see Iraagi sõja ajal 2003. aastal, kui Colin Powellil tuli viimasel hetkel osalemisest loobuda.