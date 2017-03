Poola: Rooma deklaratsioon sobib kõigile EL-i riikidele

Euroopa Liidu Rooma tippkohtumise deklaratsioon on kõigile liikmesriikidele vastuvõetav, ütles Poola peaminister Beata Szydło, kes varem ähvardas dokumendi allkirjata jätta, kui see Varssavi nõudmistele ei vasta.

EL-i valitsusjuhid kogunevad laupäeval Rooma allkirjastama deklaratsiooni ühenduse tulevikust pärast Suurbritannia lahkumist.

EL-i liidrid kohtuvad Kapitooliumil samas palees, kus 1957. aastal allkirjastati algupärane Rooma leping. Deklaratsioonist peaks saama EL-i järgmise 10 aasta teekaart.

Szydło hoiatas neljapäeval, et Poola ei kirjuta deklaratsioonile alla, kui see ei põhine konsensusel ja sellest jäävad vaja Varssavi jaoks tähtsad teemad.

Reedel Itaalia poole teele asudes kinnitas ta aga, et vastuseisu ei ole.

"Deklaratsioon, mis Roomas EL-i tippkohtumisel vastu võetakse, ei ole nii ambitsioonikas, kui meile meeldiks, Euroopa on võimeline paremaks, aga see on dokument, mis on praeguses poliitilises olukorras kõigile EL-i liikmetele vastuvõetav," ütles Szydło ajakirjanikele.

EL-i liidrid loodavad kinnitada kohtumisel bloki ühtsust Suurbritannia lahkumisotsusest hoolimata.

Tippkohtumise eel on vihjatud ka, et Kreeka peaminister Alexis Tsipras ei allkirjasta deklaratsiooni, kui selles ei tõsteta sotsiaalõigusi.

Poola asevälisminister Konrad Szymański ütles reedel, et Kreeka on vastuseisust loobunud.