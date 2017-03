Trumpi administratsioon kiitis heaks Keystone'i torujuhtme ehitamise

TransCanada teatas reedel, et sai USA välisministeeriumilt loa. Nüüd on ettevõttel vaja saada heakskiit torujuhtme ehitamiseks läbi Nebraska. See võib aega võtta mitu kuud, vahendas Politico.

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles Twitteri vahendusel, et Trump annab torujuhtme otsusest teada reedel.

Presidendivalimiste kampaania ajal lubas Trump kiita torujuhtme heaks, soovides suurendada nii USA energiatootmist.

Vaid mõni päev enne ametisse astumist andis Trump välisministeeriumile 60 päeva aega, et otsustada, kas anda projekti jaoks luba või mitte.

Ligi 2000 kilomeetri pikkune torujuhe ulatub üle USA ning ühendab Kanadas Albertas asuvaid naftavälju Mehhiko lahe kaldal olevate rafineerimistehastega.

Obama administratsioon viitas keskkonnamuredele, kui 2015. aastal ehitusloa tagasi lükkas. Tema otsus tuli pärast keskkonnagruppide suurt kampaaniat, mis muutis torujuhtme fossiilsete kütuste kasutamise laiendamise vastase võitluse sümboliks.

Trumpi välisministeerium teatas, et võttis otsuse tegemisel arvesse välispoliitilisi mõjusid, samuti riigi energiajulgeolekuga seotud ning keskkondlikke, kultuurilisi ja majanduslikke mõjusid.

Esialgu on ebaselge aga, kas välisministeerium viis läbi uusi uuringuid Keystone'i projekti võimalike keskkonnamõjude kohta.