Esindajatekoja luurekomitee juhtide tüli jätkub, Manafort tuleb tunnistama

Samuti teatas Nunes, et Donald Trumpi kunagine kampaaniajuht Paul Manafort, keda on süüdistatud tihedates seostes Venemaaga, on lubanud tulla vabatahtlikult komitee ees tunnistusi andma. Komiteel on kavas arutada ka Manaforti advokaatidega, kas tema tunnistused tehakse avalikeks või mitte, vahendasid Reuters, Politico, CNN ja Fox News.

Nunes rõhutas ka seda, et Trump Towerit pole pealt kuulatud ehk sellega tundus ta lükkavat taas kord tagasi president Trumpi poolt Twitteri-postituses tehtud väite, justkui oleks eelkäija barack Obama lasknud Trump Towerit pealt kuulata. Samas on Trump ise üritanud hiljem selgitada, et tema sõnu on valesti mõistetud ja et väljend "wiretapping" oli tal postituses jutumärkide vahele pandud.

Allikate teatel olevat Manafortil kavas ilmuda ka senati luurekomitee ette.

Esindajatekoja luurekomitee kinnine istung peaks plaanide kohaselt toimuma järgmise nädala teisipäeval.

Samaaegselt aga tühistas Nunes avaliku luurekomitee kuulamise, millest pidid osa võtma USA endine luurekoordinaator James Clapper, CIA endine juht John Brennan ja endine justiitsministri kohusetäitja Sally Yates ning kus oli samuti teemaks Trumpi meeskonna ja Venemaa väidetavad sidemed.

Schiff jätkas kriitikat Nunesi aadressil

Luurekomitee juhtiv demokraat Adam Schiff kritiseeris seda otsust teravalt ja avaldas arvamust, et Nunes tegi seda eesmärgiga vältida ebameeldivat tähelepanu president Trumpile.

Esmaspäevasel avalikul kuulamisel tunnistas Comey muuhulgas, et FBI on juba kuid uurinud väidetavaid sidemeid Trumpi kampaaniameeskonna liikmete ja Venemaa vahel. Samuti ei kinnitanud Comey Trumpi Twitteri-postitustes esinenud pealtkuulamise süüdistusi eelmise administratsiooni aadressil.

Schiff: "I think there must have been a strong pushback from the White House about the nature of Monday's hearing" https://t.co/FC8LbHjhS1 — CNN Politics (@CNNPolitics) March 24, 2017

Schiff: "We don't welcome cutting off public access to information when we have witnesses" willing to testify https://t.co/TwUSEZBmfq — CNN Politics (@CNNPolitics) March 24, 2017

Osa demokraatidest on nõudnud ka Nunesi tagasiastumist

Nunes teatas kolmapäeval korraldatud pressikonverentsil, et Trumpi üleminekumeeskonna liikmed olid pärast novembrikuiseid presidendivalimisi "tahtmatu" jälgimise all. Nunes kirjeldas kolmapäeva hommikul Trumpi abide jälgimist kui juhuslikku andmekogumist, märkides, et see oli rutiinne ja seaduslik. Selline info kogumine võib toimuda, kui USA-s asuv isik suhtleb USA jälgimise all oleva välisriigi sihtmärgiga. Sellisel juhul peaks USA kodanikust isik olema varjatud, kuid luureametnikud võivad selle teatud asjaoludel paljastada.

Nunesi arvates võis leida aset see, et sellisel viisil pealtkuulatavaks osutunud USA kodanike ehk Trumpi meeskonna liikmete nimed paljastusid, levisid laialdaselt luureringkondades ning lekkisid ka avalikkuse ette. Täpsemaid tõendeid Nunes selliste väidete kohta ei esitanud.

Valge Maja ja Trumpi liitlased haarasid sellest avaldusest kinni kui tunnistusest, et presidendi väide, nagu oleks endine riigipea Barack Obama lasknud Trump Towerit pealt kuulanta, on kinnitust saanud. Seda hoolimata asjaolust, et ka Nunes ise kinnitas, et see pole tema teate sisu.

Ise Trumpi üleminekumeeskonda kuulunud Nunes jäi pärast kolmapäevast pressikonverentsi demokraatide ja ka osade vabariiklaste terava kriitika alla, sest ta ei jaganud enda kätte jõudnud informatsiooni oma luurekomitee demokraadist kolleegi Adam Schiffiga, vaid näitas seda infot kõigepealt president Trumpile ja korraldas seejärel pressikonverentsi.

"Esimehel tuleb otsustada, kas ta juhib sõltumatut juurdlust muuhulgas selles osas, kas Trumpi kampaania ja venelaste vahel toimus koostöö, või ta käitub nagu Valge Maja surrogaat, sest mõlemat korraga ta teha ei saa," ütles Schiff kolmapäevasel pressikonverentsil.

Ta lisas, et kahjuks külvab juhtunu sügavat kahtlust, kas esimees ja ka komitee suudavad uurimise korrektselt läbi viia.

Osa demokraatidest poliitikuid aga nõudis otsesõnu, et Nunes peab sellise sammu tõttu luurekomitee juhi kohalt tagasi astuma.

Nunes põhjendas oma otsust Trumpi teavitada

Neljapäeval palus Nunes vabandust, et "ei jaganud teavet enda nähtud dokumendi kohta vähemusega, enne kui selle avalikuks tegi."

Nunes põhjendas Trumpi teavitamist, öeldes, et tundis kohustust seda teha. "On selge, et kui mina oleksin president, oleksin mures ja seepärast tahtsin ma, et ta teaks," ütles Nunes Fox Newsile.

Ta lisas, et tema arvates vajas Trump seda infot, tegemaks otsust, kas jälgimist viidi läbi sobimatul viisil.

Demokraat Schiff teatas omakorda neljapäeval, et luurekomitee liikmed ei ole jätkuvalt näinud infot, mida Nunes Valge Majaga jagas. Nunes põhjendas, et see teave ei ole veel tema valduses ja loodetavasti edastatakse see komiteele reedel.

"Praegusel hetkel on ainsad inimesed, kes teavad, esimees ja president. Ning arvestades, et presidendi kaastöölised on osaliselt samuti uuritavate hulgas, on see täiesti sobimatu ja kahjuks leian ma, et see seab tõesti kahtluse alla esimehe usaldusväärsuse sõltumatu uurimise läbiviimisel," lausus Schiff.

Üha rohkem nõutakse eraldi komitee moodustamist

Nunesi sammud, mida kriitikud on pidanud katseteks president Trumpi vastuolulist Twitteri-postitust õigustada, ning tema vastasseis oma demokraadist kolleegi Schiffiga on toonud kaasa üha suurema surve, et Trumpi meeskonna ja Venemaa väidetavaid kontakte peab hakkama analüüsima sõltumatu ja eraldi moodustatav komitee.

Eriti häälekalt ja juba pikemat aega on sellise eraldi komitee moodustamist nõudnud lisaks demokraatidele ka vabariiklastest senaatorid John McCain ja Lindsey Graham.