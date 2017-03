Pealinnast väljaviidavate töökohtade arvus on üldised kokkulepped tehtud

Töökohti, mis pealinnast teistesse linnadesse ja valdadesse viiakse, vajavad näiteks need inimesed, kes kaotavad töö maavalitsuste likvideerimisel ja omavalitsuse liitumisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse eesmärk viia tuhat töökohta pealinnast välja on osa riigireformist. Tähtaeg 2019 näitab, et idee tahetakse rakendada järgmisteks valimisteks.

"Kõik need numbrid on esitatud ministeeriumite poolt, see on viimase kolme kuu töö," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Haridusministeerium viib pealinnast välja sada, kaitseministeerium üle saja ja siseministeerium kuni sada töökohta. Siseministeeriumi asekantsler Hannes Kont ütles, et selle arvu sisse läheb nii kontsaablite arvu suurendamine kui ka infotehnoloogia keskuse töökohad.

"Seal me täna kaalume umbes 20 inimese töö viimist Tartusse. Enamik neist võetakse loomulikult Tartust, aga võib-olla mõned liiguvad ka Tallinnast. Loomulikult ka kiirreageerimisvõime. Koalitsioon on otsustanud, et me peame tugevdama võimet reageerida erinevatele ohtudele," selgitas Kont.

Korbi sõnul jõuavad uued töökohad ennekõike maakonnakeskustesse.

"Vastavalt kokkuleppele peab igasse maakonnakeskusesse tulema vähemalt 30-50 töökohta," ütles Korb.

Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluval Statistikaametil tuleb pealinnast välja viia 50 töökohta. Kokku on neil ligi 400 töötajat.

"Värbame vabanenud ametikohtadele Tartusse ja Viljandisse, vastavalt uute konkursside tulemustele. Võime sellise näite tuua, et oleme Tartusse värvanud juba kolm uut analüütikut," rääkis Statistikaameti kvaliteedijuht Remi Prual.

Mihhail Korb ütles, et tuhandest töökohast on päris uusi alla 20 protsendi ning ministeeriumid ei tohi hakata töökohtade pealinnast väljaviimise varjus tasahilju laienema.

"Ükski ministeerium ei saa raha juurde selleks tegevuseks. Ministeeriumid peavad ise oma haldusalas leidma raha ja võimalused selleks, et projekti teostada," sõnas Korb.

31. maiks tuleb igal ministeeriumil esitada juba täpsem kava, millised ametikohad millisesse omavalitsusse viiakse.