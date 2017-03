Eesti kaitseväelane tuli Belgia kaitseväe taktikalise laskmise meistriks

Meeskondlikult saavutasid eestlased Belgia kaitseväe esindusmeeskonna järel teise koha, edestades kolmanda tulemuse saavutanud Hispaania Guardia Civil meeskonda.

Eesti meeskonna teised liikmed olid 1. jalaväebrigaadis teeniv nooremleitnant Jaak-Joseph Rumvolt, veebel Andres Boklan staabi- ja sidepataljonist ning kapten Tarvo Planken lahingukoolist, kes saavutasid individuaalarvestuses vastavalt 12., 14. ja 23. koha.

"Hea meel on selle üle, et kaitseväelaste relvakäsitsemise ja laskeoskus on aasta-aastalt läinud paremaks ning seetõttu läheb ka sisemine konkurents järjest tihedamaks," ütles meeskonna kapten kapral Meelis Unt.

Võistlusel osales kokku 135 laskurit viiest riigist, lisaks belglastele ja eestlastele oli kahe meeskonnaga esindatud Hollandi õhu- ja maavägi, samuti panid meeskonnad välja Hispaania Guardia Civil ja Luksemburgi politsei.

Võistlus koosnes viiest taktikalisest laskeharjutusest, millest kaks tuli läbida püstoliga, kaks automaadiga ja üks mõlema relvaga. Laskeharjutustel oli kohustuslik kanda lahingvarustust kogukaaluga 8 kilogrammi. Sihtmärkide kaugused ulatusid 5 meetrist 150 meetrini, sealjuures tuli tabada ka 150 meetri kaugusel olevaid 20x20-sentimeetrise läbimõõduga metallsihtmärke.

Eesti ja Belgia relvajõudude laskespordialane koostöö sai alguse 2011. aastal, mil kaitsejõudude spordiklubi meeskond osales esmakordselt taktikalise laskmise võistlusel Belgias. Eelmisel sügisel võõrustasid eestlased belglasi ja hollandlasi Nursipalu harjutusväljal korraldatud taktikalise laskmise meistrivõistlustel.