Paavst: EL vajab püsimiseks solidaarsusel põhinevat tulevikuvisiooni

Paavst tegi avalduse enne laupäeval toimuvat istungit, milles EL-i valitsusjuhid allkirjastavad Rooma lepingu 60. aastapäeval deklaratsiooni ühenduse tulevikust pärast Suurbritannia lahkumist.

Franciscuse sõnul on majandus- ja rändekriis ning populismi tõus ületatav, kuid need võivad osutuda saatuslikuks, kui nendega ei tegeleta.

"Kui kehand kaotab suunatajagu ega suuda enam ettepoole vaadata, siis algab tagasiminek ning pikas perspektiivis ähvardab seda surm," ütles paavst.

Franciscus lisas, et Euroopa Majandusühenduse kuue asutajariigi liidrid näitasid 1957. aasta 25. märtsil üles usku tulevikku pärast hävituslikku sõda. "Neil ei jäänud vajaka julgusest ning nad ei tegutsenud liiga hilja."

"Kohe algusest oli selge, et Euroopa poliitilise projekti südames saab olla ainult inimene ise," lausus Franciscus. "Euroopa elujõu esimene osis peab olema solidaarsus," ütles ta, lisades, et see on "kõige efektiivsem vastumürk populismi kaasaegse vormi vastu".