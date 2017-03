Ross võltsarvetest: Haigekassa kontrollib edaspidi partnereid põhjalikumalt

ETV saates "Pealtnägija" ilmsiks tulnud võltsarvete esitamine Haigekassale on veelgi suuremaks kasvanud. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo alustas teisipäeval kriminaalmenetlust OÜ Tervise Abi suhtes ning praegu uurib politsei, kas uus info annab põhjust alustada ka teiste ettevõtete nagu Gadox ja Jalakabinet suhtes kriminaalmenetlust. Haigekassa juhi Tanel Rossi sõnul on juba astutud samme, et selliseid juhtumeid edaspidi vältida.

Mariliis ostis firmast Jalakabinet endale põlvetoe, mille eest ta maksis tänu retseptile umbes 10 eurot. Paki peal oli täishinnaks märgitud 28 eurot. Nüüd aga vaatas Mariliis digiretsept.ee'st järele, et Haigekassale deklareeris Jalakabinet 105-eurose kohaldatava põlvetoe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult on mul karp, kus peal on selle hinnaks 28.34. See ei lähe päris reaalsusega kokku. Mul on elastiktugi, mitte nagu seal kirjeldatud on - kohendatav põlvetugi, kolmnurkne. Hoopis teistsugune asi on mul, kui seal kirjas on," selgitas Mariliis.

"Aktuaalne kaamera" võttis ühendust Jalakabinet OÜ juhatuse liikme Toomas Luntsiga. Luntsi sõnul oli Mariliisi toote puhul ikkagi tegemist kohaldatava tootega. Kohaldatav tähendab tema sõnul seda, et kliendile sobitatakse erinevaid tooteid ja suuruseid.

Kommenteerides aga 105 euro deklareerimist Haigekassale, samal ajal kui toote karbi peal oli hind 28 eurot, ütles Lunts, et hinnaetikett oli vale.

"Ma vaatasin ka, et see tõesti on eksitav etikett. Tegelikult see on eksitav ja vale hind on sattunud sinna peale. Ma vaatasin arvutist ka, et oligi valesti läinud see etikett, mis toote peale liimitakse," rääkis Lunts.

"Aktuaalne kaamera" uuris seepeale, mis on kõnealuse põlvetoe hind Haigekassas. Selgus aga, et see põlvetugi, mis Mariliisile müüdi, ei olegi Haigekassa hüvitatavate toodete nimekirjas.

"Pealtnägija" saate poole pöördus ka teine naine. Tema soetas Jalakabinetist lapsele põlveortoosi ühe hinnaga, Haigekassale esitati arve aga teisele, poole kallimale tootele. Toomas Luntsi sõnul esitati tõepoolest vale toode, kuid hinnaklass oli sama, lihtsalt kliendile müüdud toode oli sel hetkel soodustusega.

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul on ilmsiks tulnud kindlustuspettused äärmiselt kahetsusväärsed ja sellistes asjades on Haigekassal nulltolerants.

Rossi sõnul teeb Haigekassa ka konkreetseid samme, et tulevikus selliseid juhtumeid vältida.

"Me teeme oma lepingupartnerite täiendava kontrolli uuesti, põhjaliku. Kasutame kõiki neid võimalusi, mida uus lepinguformaat, mida me nüüd oleme sõlminud, annab. See võimaldab meil ka põhjalikumalt lepinguparnereid kontrollida," ütles Ross.

"Jällegi, ma tahan rõhutada, et kindlustuspettuse eest ei ole keegi kaitstud, aga me teeme kõik selleks, et seda vähendada. Teiseks, me vaatme üle oma lepinguformaadid. Teeme partneritele, kes meditsiiniseadmeid müüvad, veel põhjalikumad lepingud ehk see annaks ka meile võimaluse rohkem kontrollida. Kolmandaks, me vaatame üle ka kõik meile praegu laekuvad raviarved. Me ei maksa midagi välja, enne kui oleme veendunud, et see konkreetne tehing on õige," lisas Ross.

Sotsiaalministeerium teatas, et täiendavate asjaolude ilmnemise tõttu kutsus tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes on ka Haigekassa nõukogu esimees, järgmiseks teisipäevaks kokku nõukogu erakorralise koosoleku.