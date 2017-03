ERR Roomas: riigid tahavad ühisdeklaratsiooni erinevaid asju

Roomas asuval Kapitooliumi künkal pandi 60 aasta eest alus Euroopa Liidule. Rooma leppe 60. aastapäeva puhul kogunevad EL-i liidrid laupäeval mäe otsa, et leppida kokku ühisdeklaratsioon sellest, milline on EL-i tulevik.

Roomas viibiv ERR-i ajakirjanik Johannes Tralla ütles "Aktuaalses kaameras", et praegusel ajal on kõigi pilgud pööratud EL-i ühtsuse poole, eriti olukorras, kus Suurbritannia on Liidust lahkumas.

"Tõsi, see ühtsus sõltub sellest, kuivõrd suudetakse ära lihvida deklaratsiooni nurgad, milles pealinnad tahavad näha väga erinevaid asju. Näiteks Prantsusmaa ja Kreeka sooviksid näha sotsiaalset dimensiooni, millega aga Poola arvates ei peaks üldse tegelema. Poola peaminister ähvardas tekstile mitte alla kirjutada, kui sinna lähevad sisse mõisted nagu mitmekiiruseline Euroopa," rääkis Tralla.

"Praegu teadaolevalt diplomaadid ütlevad, et selliseid termineid on välditud ja homme ilmselt liidrid suudavad teha seda, mida kümme aastat tagasi teha ei suudetud ehk kirjutada alla ühisdeklaratsioonile, kus antakse teatav tõuge EL-i tulevikule," lisas ta.

Osana Rooma deklaratsiooni 60. aastapäeva tähistamisele kohtusid 27 Euroopa Liidu liikmesriigi juhti, sealhulgas Eesti peaminister Jüri Ratas, reedel Vatikanis paavst Franciscusega.

Roomlaste arvamus EL-ist on lahknev

"Aktuaalne kaamera" küsis tähtsa aastapäeva eel inimestelt Rooma tänavatel, mida nad EL-i tänasest seisust arvavad.

Roomlased suhtuvad Euroopa Liitu vastuoluliselt, arvates muuhulgas, et riikide ühendus ei täida enam algselt seatud eesmärki.

Serena ateljee on Eroopa valitsusjuhtide kohtumispaigast mõnesaja meetri kaugusel.

"Ma olen Euroopa Liidu vastu! Mitte selle pärast, et ma olen üldse liidu vastu. Aga ma olen selle liidu vastu. Sellega on midagi valesti. Me peame töötama neli, viis või kuus korda rohkem, et saada seda, mis mul oli varem. Me oleme teinud keerulisemaks midagi, mis oli omamoodi täiuslik. Isegi raha. Kui rahvas saab teha oma raha, siis nad ei saa olla vaesed. Miks peame nägema vaeseid?" kommenteeris kunstnik Serena.

Amedeol pole oma galeriid. Tema lõuendiks on kogu tänav. "Inimesed on harjunud ühisraha euroga. Kui eurost lahkuda, siis on see majanduskatastroof Itaaliale. Kui võtaksime liiri tagasi, siis see on tühine," arvas ta.

Süüriast pärit skulptor ja ehtekunstnik Samat kolis Rooma 20 aastat tagasi ja müüb tänavaserval oma loomingut. "Mina ei usu sellesse, et kõik on koos, sest näiteks Saksamaa on rikas, Itaalia on null, Kreeka on null, Hispaania on kuskil vahepeal, inglased lähevad minema," ütles Samat.

Indiast pärit jäätisemüüja on ainus Euroopa Liidu fänn, keda "Aktuaalsel kaameral" õnnestus Roomas kohata.

"Euroopa Liit on hea, mulle see meeldib. Ma ütlen, et kogu Euroopa on hea, sest mulle meeldib Itaalia, ma saan siin töötada," ütles Rafi.