Jäätmekäitlejad on linna prügiveofirma loomise vastu

Segadused Tallinna prügimajanduses Nõmmel ja kesklinnas on seni lahenduseta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Märtsis Nõmmel tööd alustanud prügiveofirmal Baltic Waste Management (BWM) puudub siiani piirkonnas jäätmeluba ja keskkonnaameti kinnitusel ei väljastata seda enne, kui ettevõte selgitab, kuidas plaanib korraldada liigiti kogutud jäätmete vedu. Nimelt on jõudnud keskkonnainspektsiooni info, et firma valas liigiti kogutud jäätmed kokku.

Mais lõpetab Ragn Sells kesklinnas ennetähtaegselt lepingu.

Abilinnapea Arvo Sarapuu ütles, et suured jäätmekäitlusfirmad püüavad Tallinnale igal võimalusel kaikaid kodarasse loopida.

"Kõik need juriidilised keerutamised ja kõikvõimalikud tegevused, mille eesmärk on tagada, et me hakkama ei saaks. Me ei saa selle kõigega kaasa minna ja me kuulutame järgmisel nädalal välja hanke prügiveo autode rentimiseks, muidugi täisteenushanke. Selle hanke võitja hakkab tööle 25. mail," ütles Sarapuu.

Tema sõnul võib kesklinna piirkonna uut hanget võrrelda taksoteenusega, kus teekonna algus- ja lõpppunkti ning sõidukordade tiheduse määrab Tallinna jäätmekeskus.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ei pea õigeks, et linn kogub jäätmeveo teenustasudena üle 800 000 euro tulu aastas, sest see raha peaks kuluma liigiti kogumise ja sortimise arendamiseks ning teavitustööks.

Kõige rohkem pahandab jäätmekäitlejaid neljapäeval riigikogu majanduskomisjonis arutlusel olnud riigihangete muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldaks sisetehingute lubamisega kehtestada Tallinnas munitsipaalprügiveo monopoli.

"Tegelikult tuleb väga konkreetselt paika panna reeglistik, kuidas kujuneb jäätmeveo teenustasu - kui suur see võiks olla, milline on selle arvutamise kord, tasumise tähtajad. Praeguse seisuga, kui lubada sisetehinguid, siis midagi sellist olemas ei ole ja see ongi vastuolus põhiseadusega," selgitas Liidu tegevdirektor Margit Rüütelmann.

Rüütelmanni sõnul ei mõista ta, kes teeb monopolis teenuse kvaliteedile järelevalvet ja kuhu saab pöörduda prügiveoga rahuolematu linnakodanik.

Keskkonnaministeerium tunnistab, et selles vägikaikaveos on nende käed lühikesed. Kui tõepoolest tekivad Tallinnas prügiveoga suured probleemid, siis kavatseb ministeerium seadused üle vaadata.

"Kindlasti on palju seda, millesse riik ei saa vahele sekkuda. See on Tallinna linna ja eraettevõtete suhtlus, aga keskkonnaministeeriumi seisukoht on see, et jäätmevedu peab olema korraldatud. Seadus seda nõuab ja igal inimesel peab olema võimalus jäätmeid ära anda," ütles ministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma.