Otepääl raiutakse maha ajalooline linnamäe mets

Seni alati metsasena tuntud Otepää linnamägi on esimesed raietööd juba üle elanud ja ootab veel saabuvaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paar aastat tagasi tehtud analüüsi kohaselt oli mäel kasvanud mets väga haige, täis juurepässi ja kooreüraskit. Haiged puud tuli maha võtta ning nüüd plaanib vald mäe lagedaks jättagi. Alles plaanitakse jätta vaid mõned üksikud puudegrupid.

"Hetkel on tegemist metsamaaga, millega kaasneb kohustus see mägi uuesti metsastada. Küll aga kaalume võimalust algatada detailplaneering, millega maa sihtotstarvet muuta ja mis tagaks selle, et seda linnamäge saaks siis hooldada nagu parki," selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul.

Tänaseks on raietööd küll vaidluse tõttu töövõtjaga takerdunud, kuid vald loodab töödega siiski aprillikuus lõpule jõuda. Nii peaks paremini nähtavaks saama ka linnamäel asuva piiskopilinnuse varemed.

"Kui need viimased tööd ka siin tehtud, siis ma arvan, et ka linna pealt on näha varemeid. Vanasti ei olnud seda isegi näha," ütles Otepää vallavolikogu aseesimees Jaanus Raidal.

Linnamäe kordategemiseks ja turistidele atraktiivseks muutmiseks on plaane olnud mitmeid. Räägitud on nii teemapargist kui ka amfiteatrist. Ka täna on tulevikuplaanid veel pigem hägused, kuid ühel nõul ollakse selles, et linnamägi võiks taastada oma ajaloolise väärtuse ja kujuneda üheks Otepää peamiseks turismiatraktsiooniks.

"Linnamäel võiks kunagi olla taasehitatud piiskopkirikloss ja ma tean, et see mõte meeldib ka otepäälastele, aga kas ja kuna me selleni jõuame, see võtab aega," ütels Raidal.