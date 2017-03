Kalevi spordihallis on sportlastele senisest rohkem võimalusi

Mai keskel avab Tallinnas uksed põhjalikult remonditud Kalevi spordihall, milles on sportlastel tegutsemisvõimalusi senisest rohkem, vaatamata sellele, et muinsuskaitsenõuete kohaselt hoonet kõrgemaks ja laiemaks ehitada ei tohtinud.

1962. aastal ehitatud Kalevi spordihall saab remondimeestelt viimast lihvi - paigaldatakse tabloosid, lakitakse ja lihvitakse põrandat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Spodrihalli direktori Jüri Dorbeki sõnul on nüüd sealse spordisaali põrand maailmatasemel. "See peab olema selline, mida FIBA aktsepteerib oma suurvõistlustel ja siin praegu maha pandud väljak on kanada vahtrast," selgitas ta.

Suurima, silmnähtava muutuse on läbi teinud peaareen, kus vanad betoontribüünid on väljalõhutud ja nende asemele tulevad juba aprillis uued teleskooptribüünid. Muinsuskaitsenõuete tõttu on esialgsel kujul säilitatud tribüünide kaks otsasektorit.

Muutunud on ka väljakute asetus - lisaks peaväljakule on neli treeningväljakut, mis on risti halliga. "Peaväljak jääb pikuti ja siis on teleskooptribüünid lahti ümber kogu väljaku. Lisandunud on otsatribüünid. Aga treeningute ajaks lükatakse need kokku ja siis saab kasutada risti väljakuid," rääkis Dorbek.

Remonditud halli tuleb 1768 istekohta, mis on Dorbeki sõnul maksimum, mida oli võimalik saada. Põrand on tehtud 90 sentimeetri võrra madalamale, et see oleks riietusruumidega samal tasapinnal.

Kalevi spordihalli renoveerijatel tuli silmitsi seista nii mõnegi takistusega. Markantseim oli masuudileke, mistõttu nihkus valmimistähteg.

"Halli alt leiti järsku masuudileke, mis oli päris suur. Seetõttu inspektsioonid seiskasid tööd seniks, kuni uuriti lekke põhjust,kust see tuleb. Tõenäoliselt see oli mingisugune vana nõukogudeaegne masuudileke," ütles Dorbek.

Lisaks korvpallile saab Kalevi spordihallis mängida muid pallimänge, toimuvad vehklemisturniirid ning maadlus- ja judovõistlused.

Et Kalevi spordihalli saal on olnud iluvõimlejate lemmik treeningsaal, arvestati maksimaalselt ka nende soove - nemad saavad koreograafiasaali ning juurdeehitatud tiiba saavad ruumid ka spordiklubid ja tuleb õppeklass.

35 kuni 40 protsenti maja energiavajadusest katavad katusele pandud päikesepaneelid.