Laupäeval läheb ilm sajusemaks ja jahedamaks

Eelolevatel päevadel on ilm heitlik. Laupäev on sajune, pühapäev selgem.

Eeloleva öö hakul on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv ilm, pärast keskööd hakkab pilvisus lääne poolt alates tihenema ning vastu hommikut sajab Lääne-Eesti lund, lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 6, rannikul edelatuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul laieneb sajuala üle Eesti kagusse - sajab lund ja lörtsi, saartest alates läheb sadu järk-järgult üle vihmaks. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Päeval jääb taevas valdavalt pilve ning sajab lund, lörtsi ja vihma. Pärastlõunal loode poolt alates sajuvõimlus väheneb. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, pärastlõunal saartel loodetuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 1 kuni 5 kraadi.

Pühapäeva öösel taevas selgineb ja ilm püsib suurema sajuta. Päeval sajab kohati vähest vihma, tuul pöördub üle läänekaare loodesse ja tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis.

Esmaspäeval on ilm päiksepaistelisem, kuid loodetuul jääb tugevaks. Teisipäeva öö on sajune ja tuuline, päeval ilm rahuneb ja sadu lakkab. Kolmapäeva öö on sajuta, päeval sajab jällegi lund, lörtsi ja vihma.

Keskmised õhutemperatuurid aga hakkavad alates pühapäevast langema.