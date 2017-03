Briti endine asepeaminister: Brexit annab Euroopa saatuse Saksamaa kätesse

Juba Margaret Thatcheri ajal ministriametis olnud Heseltine'i hinnangul on vale mitte püüda takistada Suurbritannia EList lahkumist, sest see on vastuolus brittide ajalooliste huvidega, vahendas BBC.

Ta ütles, et ei mõista, kuidas sai praegune peaminister Theresa May teha David Cameroni valitsuse siseministrina kampaaniat ELi jäämise poolt, kuid paari nädala jooksul pärast peaministriks saamist hakata nõudma, et Brexit tähendab Brexitit.

"Kui keegi kuulab, jätkan oma rolli täitmist, püüdes ära hoida seda, mida pean Briti huvide jaoks katastroofiks," tõdes Heseltine.

Ta lisas, et paljude tema põlvkonna inimeste jaoks tähendab EList lahkumise otsus natsismivastase võitluse reetmist. Lord tõi välja, et 1933. aastal, mil ta sündis, tuli Adolf Hitler Saksamaal demokraatlikult võimule ja vallandas kohutava sõja.

"Sellel riigil oli tema kaotuse tagamisel unikaalne roll. Saksamaa kaotas sõja. Nüüd oleme andnud neile võimaluse võita rahu," lausus Heseltine.

Endine minister ei ole nõus nendega, kes väidavad, et Suurbritannia positsiooni maailmas EList lahkumine ei mõjuta. "Ameeriklased suunavad oma huvide fookuse Saksamaale," usub ta.

Konservatiivist parlamendisaadik David TC Davies ütles, et austab lord Heseltine'i ja põlvkonda, kelle vaateid vormis sõda, ent teised selliseid seisukohti ei jaga.

"Nende jaoks ei olnud EL ainult kaubanduslepe. See oli viis, kuidas vältida kolmandat maailmasõda," sõnas ta. "Selline analüüs on aga kümneid aastaid ajast maas. Me ei saa edasi minna, nagu elaksime jätkuvalt 1950ndatel".

Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) pressiesindaja avaldas Heseltine'i väljaöeldu kohta hämmeldust. "Ma ei ole kunagi taibanud, et Suurbritannia kuulub Euroopa Liitu selleks, et takistada Saksamaal Euroopas domineerimast".