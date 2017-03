"Rahva teenrid" IRLi sisetülist: äreval ajal hakatakse ikka süüdlast otsima

Kohalike volikogude valimised lähenevad, kuid Isamaa ja Res Publica Liidu reiting on juba tükk aega madal olnud ning ärevatel aegadel hakatakse ikka süüdlast otsima. Varasematel valimistel on tehtud häid kampaaniaid, kuid erakonna sisetöö on unarusse jäetud, leidsid Vikerraadio saate "Rahva teenrid" osalejad.

ERRi uudistejuht Urmet Kook tõi välja, et IRLi reiting on 5-8 protsendi ümber olnud juba enam kui aasta vältel ja kohalikele valimistele minnes ei ole nende seis kiita.

"Olen ise mõne IRLi piirkondliku liidriga rääkinud ja väga paljud neist mõlgutavad mõtteid, et minna välja valimisliiduga, sest IRLi kaubamärk ei ole hetkel väga tugev ja valimisliiduga õnnestuks nimekirja tuua rohkem inimesi, kes ei ole otseselt erakonnaga seotud, aga võiksid tuua hääli juurde," sõnas ta.

Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv ütles, et praegu tuleb kõike nii IRLis kui üldse Eesti erakondades toimuvat käsitleda kohalike valimiste kontekstis.

"IRLil on mäletatavasti kaitsta päris kõva tulemus, nad olid Keskerakonna järel teisel kohal Eestis, kui vaadata üldisi protsente eelmine kord. /.../ Nii et arvan, et ärevust nende ridades see praegune vilets reitingunumber kahtlemata tekitab," nentis ta.

Kook lisas, et kui on ärevad ajad, hakatakse ikka otsima, kes on süüdi, ega taheta süüd enda peale võtta, vaid seda kellegi teise peale veeretada. Ta meenutas, et pärast 2013. aasta kohalikel valimistel saadud head tulemust kerkis ka IRLi üleriigiline toetus. Siis tuli aga valitsuskriis, IRL tegi paar strateegilist viga ning jäi liiga kauaks pohmelli põdema.

Muututi kurjaks ja kibestunuks ning toodi Euroopa Parlamendi valimiste esinumbriteks Tunne Kelam ja Ene Ergma, kes suurt edu ei toonud. Siis lahkusid Eerik-Niiles Kross ja Yoko Alender ning erakonnale tekkis luuserikuvand, mis andis omakorda hea pinnase EKRE ja Vabaerakonna esiletõusuks.

Kes tegi? Ise tegi

Saatejuht Mirko Ojakivi märkis, et süüdistada pole kedagi. "Kes tegi - ise tegi," nentis ta. "Tükk aega on tehtud häid kampaaniaid, aga erakonna sisetöö on jäetud unarusse ja jõutud omavahel sellisesse seisu, kus avalikkuses öeldakse, et kõigi hädade põhjuseks on rida vanu Res Publicaga seotud inimesi ja kui neist vabaneda, võiks hakata uus elu".

Ojakivi hinnangul on IRLi esimees Margus Tsahkna eksiteel, kui arvab, et Sven Sesteri, Urmas Reinsalu, Siim Kiisleri ja veel mõne inimesi elimineerimine annaks võimaluse Isamaa 2.0 käivitada. "Arvan, et selles ei peitu edu saladus," ütles ta.

Neeme Korvi hinnangul on hädade põhjus väärtuskonflikt, mille toob kaasa liit Keskerakonnaga.

"Vana Isamaa tuumik peab lakkamatult oma saavutusi maha kriipsutama või välja vabandama. See on päris selge probleem," nentis ajakirjanik.

Urmet Kook nõustus, et koalitsioonis tehtu on läinud vastuollu ka paljude nende põhimõtetega, mille Tsahkna ise Isamaa 2.0 visioonis sõnastas. "Näiteks innovaatiline e-riik. Mida me näeme: e-valimiste sisulist pidurdamist, mis on väga kahetsusväärne tegu. Näiteid võib veel tuua".

Kuula "Rahva teenrite" saadet siit.