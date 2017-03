Fotod: EKRE tegi volikogul teatavaks Tallinna ja Pärnu linnapea kandidaadi

"On tehtud erakonna allüksuste poolt ettepanekud, kas me oleksime nõus, ja pärast mõningaid arutelusid on seis niisugune, et Martin on meie erakonna linnapeakandidaat Tallinnas ja Mart on linnapeakandidaat oma sünnilinnas Pärnus," ütles EKRE esimees Mart Helme ERRi raadiouudistele.

Küsimusele, kas EKRE panustabki kohalikel valimistel ennekõike Tallinnale ja Pärnule, vastas Helme, et nii ei saa siiski öelda.

"Me ikkagi peame praegu üle Eesti väga tõsiseid läbirääkimisi väga paljude inimestega nii erakonnas kui erakonnast väljapool. On kohti, kus me läheme ka valimisliitudega välja, kus meil oma jõud välja ei kanna, aga kuskil suurusjärgus 35 omavalitsuses loodame, et saame kokku oma nimekirja," sõnas EKRE esimees.

Helme sõnul ei välista EKRE Tallinna puhul mingisuguseid koalitsioonivariante. Tema hinnangul on ilmne, et Tallinn on mingil määral Keskerakonna pikast võimust väsinud ja eestlaste hulgas on tekkinud tõrge, et nende esindatus oleks pealinnas justkui nõrgem kui vene elektoraadi esindatus.

"Ma ei välista seda, et siin võib tekkida eesti valijatele tuginevate erakondade koalitsioon, mis Keskerakonna kukutab," lisas ta.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.

Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.