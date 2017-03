EL-i liidrid allkirjastasid uue Rooma deklaratsiooni

"Meie, 27 liikmesriigi ja EL-i institutsioonide juhid, tunneme uhkust EL-i saavutuste üle. Euroopa ühtsuse ülesehitamine on julge ja kaugelenägelik ettevõtmine," seisab Itaalia pealinnas 27 liikmesriigi allkirjad saanud deklaratsioonis.

"Kuuskümmend aastat tagasi otsustasime kahe maailmasõja tragöödiatest taastudes ühte hoida ja maailmajao varemetest üheskoos uuesti üles ehitada. Oleme ehitanud ainulaadse liidu ühiste institutsioonide ja tugevate väärtustega - rahu, vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja seaduste ülimuslikkuse kogukonna - majandusliku suurvõimu, mida iseloomustavad võrreldamatu sotsiaalkaitse ja heaolu," seisab dokumendis.

EL-i liidrite sõnul seisab liit vastamisi seninägematute sisemiste ja ülemaailmsete väljakutsetega: regionaalsed konfliktid, terrorism, suurenev migratsioonisurve, protektsionism ja majanduslik ebavõrdsus.

"Üheskoos oleme kindlameelsed neile kiiresti muutuva maailma väljakutsetele vastu astumisel ja pakume oma kodanikele nii julgeolekut kui ka uusi võimalusi," nähtub deklaratsioonist.

Valitsusjuhid lubasid muuta EL-i tugevamaks ja vastupidavamaks läbi veelgi suurema ühtsuse, omavahelise solidaarsuse ning ühisreeglite järgimise. "Ühtsus on nii vajadus kui ka vaba valik. Omapäi tegutsedes jätavad globaalsed muutused meid kõrvaltvaatajaiks. Koos tegutsemine on meie parim võimalus neid mõjutada ja kaitsta ühiseid huve ja väärtusi."

"Me tegutseme koos alati kui võimalik ning erineva kiirusega ja intensiivsusega siis, kui see on vajalik, liikudes samal ajal ühes suunas nagu oleme teinud varemgi lepingute raamistikus, ning jättes ukse avatuks neile, kes tahavad hiljem liituda," seisab deklaratsioonis.