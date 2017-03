Merkel ja Hollande: brittidel ei maksa EL-ilt kingitusi oodata

Prantsusmaa ja Saksamaa hoiatasid laupäeval Suurbritanniat, et see ei ootaks Brüsselilt pärast lahkumiskõneluste algust Euroopa Liiduga mingeid kingitusi.

Briti peaminister Theresa May ütles mõne päeva eest, et valitsus aktiveerib Lissaboni lepingu lahkumisklausli 29. märtsil, millega algavad kuni kaks aastat kestvad läbirääkimised.

"Mõned asjad ei ole müügiks," ütles Saksa kantsler Angela Merkel ajakirjanikele, lisades, et Suurbritanniale ei teha mingeid järeleandmisi, mis õõnestaksid kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist Euroopa ühisturul.

Prantsuse president François Hollande sõnas, et EL ei säästa jõupingutusi sõbraliku lahkumineku nimel, aga hoiatas, et mõningane valu on vältimatu.

"See oli tema, kes otsustas siia mitte tulla ja need olid britid, kes otsustasid valida teistsuguse tee, aga me peame hoidma häid suhteid. Prantsusmaa on Ühendkuningriigiga vägagi seotud," lausus Prantsuse president May kohta.

Hollande kordas aga, et sellist olukorda ei saa tekkida, kus EL-ist lahkuv riik näib sellest kasu lõikavat.

"Me tagame, et Euroopa ei saa Brexiti tõttu kahjustada, et Suurbritannia jääb liidu partneriks, aga maksab tagajärgede eest," lausus riigipea.

EL-i ametnikud andsid anonüümsuse tingimusel mõista, et lahkumiskõneluste atmosfäärile olnuks parem, kui May osalenuks Rooma valdavalt tseremoniaalsetel üritustel. "Kahju, et ta ei ole siin," ütles üks kõrge EL-i ametnik.