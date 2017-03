Kongo DV-s hukkasid mässulised 40 politseinikku

Kohalike võimude väitel hukati politseinikud pea maha raiumise teel, vahendas Reuters.

Tegemist on kõige ohvriterohkema rünnakuga pärast möödunud aasta augustikuud, mil mässulaine riigi keskosas alguse sai.

Rünnak leidis aset Kasai provintsis ning politseiautode kolonn oli parajasti liikumas Tshikapast Kanangasse.

Provintsivõimude pressiesindaja François Kalamba sõnul langes mässuliste suur hulk relvi ja sõidukeid.

Piirkonna kolmes provintsis puhkenud konflikt on põhjustatud sellest, et kohalik hõimujuht Kamwina Nsapu ehk Jean-Pierre Pandi ei tunnistanud Kinshasa keskvõimu ning kutsus oma toetajaid üles mässama. 12. augustil said Nsapu ja kaheksa tema võitlejat tulevahetuses võimuesindajatega surma ning alates sellest on konflikt üha intensiivsemaks muutunud.

Ebastabiilse riigi arengut jälgivad rahvusvahelised vaatlejad on süüdistanud konflikti mõlemat osapoolt inimõiguste rikkumises. Kamwina Nsapu toetajaid on muuhulgas süüdistatud selles, et nad kasutavad oma ridades ohtralt lapssõdureid ning samuti olevat nende ridades levinud narkootikumid ja usk musta maagiasse. Asjaolu, et mässuline rühmitus on oma vägede võitlejatega varustamiseks röövinud lapsi otse koolist, on toonud kaasa selle, et sisuliselt on piirkonnas koolide töö sisuliselt peatunud. Valitsusvägesid on omakorda süüdistatud ebaproportsionaalses jõu kasutamises, sealhulgas tsiviilelanike vastu.