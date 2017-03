Iraagi väed katkestasid pealetungi Mosuli lääneosale

Iraagi relvajõud teatasid nüüd, et nad on asunud välja töötama ISIS-e Iraagi viimase kantsi vallutamiseks uusi rünnakuplaane, et edaspidi tsiviilelanike massilist hukkumist vältida, vahendas Yle.

ÜRO poolt kriitikat pälvinud õhurünnak leidis aset 17. märtsil, kui USA juhitud koalitsiooni sõjalennukid tulistasid ISIS-e sõidukit, mis oli täis lõhkeainet. Tabamus tekitas suure plahvatuse, mis tekitas tiheda asustusega elamukvartalis rohkelt majavaringuid.

Kümned, võimalik, et lausa sajad inimesed jäid kokku varisenud majade rusude alla. Esialgu on teada, et surma sai vähemalt 40 tsiviilisikut, kuid tegelik ohvrite arv võib olla palju suurem ja ulatuda paarisajani.

Koalitsioon kinnitas õhulöögi toimumist ja andis teada, et selle asjaolusid uuritakse.

Pealetung endiselt ISIS-e käes olevale Mosuli lääneosale algas veebruari lõpus ning valitsusvägedel on õnnestunud terroriorganisatsiooni käest tagasi valuutada mitmeid linnaosi.

Olukorra muudab aga keeruliseks asjaolu, et piirkonnas on tiheda asustusega elamukvartalid ning ISIS kasutab tsiviilelanikke teadlikult inimkilbina. Inimesed, kellel on õnnestunud konfliktitsoonist põgeneda, on inimkilbina kasutamise asjaolu kinnitanud, kuid nad on öelnud ka seda, et Iraagi ja USA juhitud koalitsiooni õhurünnakud on toonud kaasa rohkelt tsiviilohvreid ning purustanud elumaju. Põgenikud on rääkinud, et samal ajal hukkavad ISIS-e võitlejad inimesi, kes ümber piiratud linnaosast põgeneda üritavad.

Lahingute tsoonis viibib erinevate hinnangute kohaselt umbes 600 000 inimest ning iga päev üritab sõja jalust põgeneda tuhandeid tsiviilelanikke. Väidetavalt on kuu aja jooksul Mosuli lääneosas hukkunud ligi 700 tsiviilelanikku.

Mosuli idaosa õnnestus valitsusvägedel tagasi vallutada juba jaanuaris.

Iraagi armee kaalub väidetavalt uue taktikana muuhulgas uue rinde avamist ning Mosuli vanalinna eraldi ümber piiramist.