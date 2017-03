Trump lubas uut "suurepärast" plaani Obamacare´i asendamiseks

Reede õhtul oli Trump sunnitud paluma vabariiklasest esindajatekoja spiikril Paul Ryanil tervishoiu seaduseelnõu tagasi võtta, sest vabariiklaste seas puudub selle vastuvõtmise küsimuses üksmeel.

"Obamacare variseb kokku ning me töötame kõik üheskoos rahva jaoks välja suurepärase tervishoiuplaani. Ärge muretsege!" säutsus Trump laupäeval Twitteris.

Eelnõu läbikukkumine on hoop Trumpi kui paljukiidetud tehingusobitaja mainele.

Märkimisväärselt vaoshoitud Trump ütles reedel Ovaalkabinetis tehtud avalduses, et tema esimene suurem seadusandlik ettepanek oli "väga-väga hea" tekst, mis põrus väga napilt.

Samas andis ta mõista, et kirgi küttev teema jääb Valge Maja päevakorda.

"Ma arvan, et me peame laskma Obamacare´il oma teed minna...see on koost lagunemas, variseb peagi kokku ning see ei näe siis kuigi hea välja," ütles president.

"Demokraadid ei taha seda näha. Nad kavatsevad meile vastu tulla siis, kui nad on valmis, ja kui nad on ükskord valmis, oleme meie valmis," sõnas Trump.

President tõotas liikuda kiiresti edasi maksureformiga, mis on samuti üks alates jaanuarist mõlemat kongressi koda kontrollivate vabariiklaste keskseid valimislubadusi.

Ryan oli lubanud tagada edu vabariiklaste kavale Obama reform tühistada. Selle asemel tabas teda valus tagasilöök, hääletuse ärajätmine ja ülestunnistus: "meil tuleb lähemas tulevikus elada Obamacare'iga".

"Ma ei hakka keerutama. See on meie jaoks pettumusi täis päev. Ma ei oska midagi muud öelda, kui et Obamacare on kehtiv seadus kogu riigis ning see võib jääda kehtivaks seaduseks nii kaua, kuni see asendatakse," kommenteeris Ryan telekaamerate ees.

Endine esileedi ja demokraatide kandidaat mullustel presidendivalimistel Hillary Clinton nimetas reedel vabariiklaste ettevõtmise nurjumist kõigi ameeriklaste võiduks.

Kriitikud: vabariiklastel ei olnud suurt plaani

Seaduse tagasivõtmine on president Trumpile suur tagasilöök, sest Barack Obama tervishoiureformi tühistamist ja asendamist lubas ta kogu presidendikampaania vältel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kongressi esindajatekoja esimees Ryan üritas terve reedese päeva veenda kahtlevaid parteikaaslasi tervishoiukava poolt hääletama. Esindajatekojas arutati eelnõud viis tundi ning Ryan võttis selle tagasi vaid mõni minut enne hääletuse algust.

Tegelikult pidanuks tervishoiukava minema kongressist läbi ilma suurema vaevata, sest vabariiklaste käes on nii esindajatekoja kui ka senati enamus. Suur hulk vabariiklasi ei olnud aga eelnõuga rahul. Partei mõõdukam osa kartis, et paljud inimesed võivad muudatuste tõttu tervisekindlustuse kaotada. Konservatiivsemate vabariiklaste arvates oli aga partei tervishoiukava Obamacare'i leebem variant.

Neljapäeval esitas president Donald Trump parteikaaslastele ultimaatumi: kas hääletate eelnõu poolt või jääb kehtima Obamacare, mille tühistamist on vabariiklased seitse aastat nõudnud. Esindajatekoja vabariiklased aga ei murdunud ning kui eelnõu oleks hääletusele pandud, siis tõenäoliselt oodanuks seda ees suur läbikukkumine.

Kriitikute hinnangul kukkus vabariiklaste eelnõu läbi, sest parteil ei olnud selle loomisel suuremat ning üldisemat eesmärki. Nad tahtsid lihtsalt Obamacare'i tühistada.