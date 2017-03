Erdogan: võime ka EL-iga liitumise asjus referendumi korraldada

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles laupäeval Antalyas kõnet pidades, et pärast 16. aprillis toimuvat põhiseadusreformi võib Türgi korraldada ka teise referendumi, mille raames küsitakse rahvalt, kas Ankaral tasub liitumiskõnelusi Euroopa liiduga jätkata.

"Praegu korraldama me referendumi 16. aprillil ja pärast seda võime me otsustada teha teise, mis puudutaks liitumisläbirääkimisi [Euroopa Liiduga], ning me lähtuksime igal juhul sellest, mida inimesed sellega otsustavad," vahendasid Reuters ja AFP Erdogani sõnu.

Samuti avaldas Erdogan arvamust, et tegelikult teeks see Türgi elu palju lihtsamaks, kui Euroopa Liit ise Ankara liitumistaotlusele eitavalt vastaks.

Türgi alustas liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga 2005. aastal, kuid needon kulgenud aeglases tempos, sest osapoolte vahel on palju erimeelsusi, mis puudutavad näiteks Küprose teemat, inimõigusi ja migratsiooni.

Viimastel kuudel on suhted Türgi ja EL-i vahel muutunud eriti pingeliseks, sest mõned EL-i liikmesriigid nagu näiteks Holland ja mõned Saksa omavalitsused pole lasknud Türgi poliitikutel korraldada sealsetes türklaste kogukondades põhiseaduse muutmist toetavaid poliitilisi üritusi. Türgi on nende otsuste peale omakorda väga teravat kriitikat teinud.

Kui 16. aprillil toimuval referendumil põhiseadusemuudatused heaks kiidetakse, saaks president väga palju võimu juurde, ning mõned Euroopa poliitikud ja ametnikud on avaldanud arvamust, et sellise põhiseadusemuudatuse korral tuleks liitumisläbirääkimiste küsimus tõsiselt üle vaadata või kõnelused lausa peatada. Erdogani äsjast avaldust võibki seega pidada kommentaariks nendele Euroopas kõlanud arvamusavaldustele.