Kaljulaid Washington Postile: Venemaa ei kujuta Eestile füüsilist ohtu

Kaljulaidi sõnul ei usu ta Venemaa agressiooni Eestis – ja seda NATO tõttu, mis on enda üksused paigutanud nii Lätti, Leetu kui ka Poola.

"Me tunneme ennast turvalisemana ja usume, et erinevate Vene-suunaliste arengute puhul toimib NATO heidutus adekvaatselt. Külma sõja ajal polnud NATO vihmavari pelgalt paberile joonistatud – see koosnes varustusest ja vägedest. Täpselt samuti on see nüüd siin," ütles Kaljulaid Washington Postile. "NATO väed on siin justkui elektrikarjus."

"Ma ütleksin, et kõigepealt on meil vaja kindlaks teha, et NATO käsuliin saab aru, kuidas reageerida [millisele iganes Venemaa tegevusele]," vastas Kaljulaid küsimusele, kas ta sooviks Eestisse rohkem NATO relvastust ja vägesid. "On vaja kokku leppida selles, kuidas siia järelväed saata. Tõtt-öelda teeb heidutuse usutavaks just see. Veelkord, ma ei arva, et Venemaa kujutab ühelegi NATO liikmesriigile füüsilist ohtu. Kui oht ilmneb, siis on see pigem rünnak kommunikatsioonidele – võib-olla võttes maha osa elektrisüsteemist."

Kaljulaid ütles ka, et Eesti, mis ise ei tarbigi Vene elektrit, peaks kindlasti vabanema sõltuvusest Vene vooluvõrgust ja liituma Euroopa vooluvõrguga.