McCain kutsus Trumpi Tillersonile meeskonda andma

McCain mainis Brüsselis konverentsil Brussels Forum esinedes Tillersoni osalemist NATO välisministrite kohtumisel ümbritsevat segadust.

Tillerson teatas esmalt, et ei kavatse 5. ja 6. aprillile kavandatud kohtumisel osaleda, ent USA välisministeeriumi teatel külastab välisminister uute plaanide järgi NATO-t 31. märtsil. See on sundinud NATO-t kohtumist ettepoole tooma.

Selle segaduse üks aspekt on see, et Tillersonil "ei ole välisministeeriumis meeskonda", lausus senaator pressikonverentsil. "Minu meelest on see presidendi ja valitsuse ülesanne tagada kandidaatide esitamine ja nende ametisse kinnitamine," lausus senati relvateenistuste komitee esimees.

McCain lisas, et Tillersoni asetäitja ja abide ametissekinnitamine kulgeks senatis kiiresti.