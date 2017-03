USA palkas endise Ukraina rahandusministri Puerto Ricot päästma

Jaresko oli aastatel 2014-2016 Arseni Jatsenjuki valitsuse rahandusministriks ning paistis Ukraina jaoks kriitilisel ajal silma reformimeelsuse poolest. Näiteks peetakse tema teeneks seda, et tal õnnestus jõuda läbirääkimistel tulemuseni, et riigi 15 miljardi suurune võlg õnnestus restruktureerida, vahendasid Raadio Vaba Euroopa ja AP.

Väidetavalt kaalus president Petro Porošenko 2016. aasta valitsuskriisi ajal ka võimalust, et parteitu Jaresko saab peaministriks ning tema eestvedamisel moodustatakse nn tehnokraatide valitsus.

Jaresko on sündinud 1965. aastal Chicagos ukraina immigrantide perekonnas ning ta on varem töötanud muuhulgas USA välisministeeriumis ja investeerimisfondis Horizon Capital.

"Ukraina olukord kolm aastat tagasi - nagu Puerto Rico olukord praegu - oli katastroofile lähedal, kuid ta tegi tööd võlausaldajatega, et viia ellu vajalikud reformid, mis taastasid usalduse, majandusarengu ja investeeringud nii riigis kui ka kodanike jaoks. See on just nimelt see, mida Puerto Rico täna vajab," kommenteeris ametkonna juht Jose Carrion.

Jaresko palk on 625 000 dollarit aastas ning kuni juunini käib ta Puerto Ricos tööl kord kuus Ukrainast, kusjuures kõik lennud ja majutus tasutakse Puerto Rico poolt.

Carrioni sõnul on Jaresko ülesandeks tagada, et Puerto Rico saavutab nelja aasta jooksul tasakaalus eelarve ning pääseb uuesti ligi kapitaliturgudele.