Ar-Riyad: Londoni ründaja oli Saudi Araabias õpetaja

Khalid Masood õpetas Saudi Araabias 2005. aasta novembrist 2006. aasta novembrini ja 2008. aasta aprillist kuni 2009. aasta aprillini.

Saatkonna teatel oli tal riigis viibimiseks tööviisa. Masood naasis kuningriiki kuueks päevaks 2015. aastal.

Saudide sõnul ei olnud ta julgeolekutöötajate huviorbiidis, samuti ei sooritanud Masood riigis ühtegi kuritegu.

Kolmapäeval Westminsteri sillal ja parlamendihoone lähedal tehtud rünnakus sai viimastel andmetel surma neli inimest, politsei lasi maha ka ründaja.

Vähemalt 50 kannatada saanud inimesest 31 vajas haiglaravi.

Kui neljapäeval oli politsei teatanud, et ründaja oli 52-aastane Khalid Masood, siis reedel öeldi, et tema tegelik nimi oli Adrian Russell Ajao, kuid ta kasutas veel mitut nime. Mees on varemgi vägivallategude tõttu Briti politsei huviorbiidis olnud, kuid terrorismis teda süüdi mõistetud ei olnud.