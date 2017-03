Politsei kinnitusel tegutses Londoni ründaja üksi

Londonis Westminsteris kolmapäeval aset leidnud rünnaku korraldaja Khalid Masood tegutses üksi, praegu ei ole ka andmeid, et ta oleks rohkem rünnakuid kavandanud, kirjutab BBC viitega politseile.

Võimalik, et me ei saa kunagi teada, miks ta seda tegi, ütles politsei.

Terrorirünnaku järel võeti kinni 11 inimest, kellest üheksa on praeguseks vabastatud.

Vahi all on endiselt üks mees ja uurimine jätkub ühe naise suhtes, kes on vabastatud kautsjoni vastu.

Saudi Araabia saatkond Suurbritannias teatas reedel, et Londonis rünnaku korraldanud Khalid Masood viibis kolmel korral Saudi Araabias ja õpetas seal inglise keelt.

Saudide sõnul ei olnud ta julgeolekutöötajate huviorbiidis, samuti ei sooritanud Masood riigis ühtegi kuritegu.