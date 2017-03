Hongkongi valimised võitis Pekingi soosik

Lami võit tuleb ajal, mil poolautonoomne Hongong on endiselt poliitiliselt lõhestatud ning kasvab mure Hiina haarde tugevnemise üle.

Lam võitis 700 poolthäälega, tema peamine ning mõõdukam Pekingi-meelne rivaal John Tsang kogus alla 400 hääle. Ligi kolm neljandikku 1194-liikmelise komitee esindajatest on Mandri-Hiinast.

Tegemist on esimese hääletusega pärast meeleavaldustelaine puhkemist 2014. aastal.

Carrie Lam vahetab välja viis aastat võimul olnud Leung Chun-yingi. Leung astus ametisse 2012. aastal. Samal ajal hakati Hongkongis tajuma Pekingi haarde tugevnemist ja vastased nägidki Leungis kõva käega liidrit, kelle ülesandeks on erahalduspiirkonna vabaduste vähendamine.

Poolautonoomne Hongkong kuulub Hiina koosseisu alates 1997. aastast Suurbritanniaga sõlmitud "üks riik, kaks süsteemi" leppe alusel, mis tagab erihalduspiirkonnale õigused, mis Mandri-Hiinas ei kehti.

See tähendab, et Hongkongi elanikele on tagatud kodanikuvabadused, mida Hiina emamaal ei ole, seal hulgas sõnavabadus ja õigus meelt avaldada.

1997. aastal kehtima hakanud leppe kohaselt peab järgmiseks 50 aastaks "jääma Hongkongi praegune sotsiaalne ja majanduslik süsteem muutumatuks".

Hongkongi opositsiooniaktivistide sõnul on Hiina asunud kokkulepet rikkuma.