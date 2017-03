Lobjakas: IRL-is pole debatti, sest tegeliku võimu hoidjad on rahul

IRL-i ainus funktsioon erakonnana on hoolitseda, et tema inimesed, põhiliselt hallineva "poistebändi" liikmed säilitaksid koha valitsuses järgmiste riigikogu valimisteni, leidis "Olukorrast riigis" saatejuht Ahto Lobjakas.

"Nende ainuke point surevas erakonnas on selle laibaga ratsutada 2019. aastani ja vaadata, mis pärast veeuputust saab," hindas Lobjakas.

Ta ennustas, et kui erakond ei peaks riigikogu valimistel künnist ületama, on seal rida inimesi Res Publica tiivast, kes lähevad Reformierakonda üle.

Lobjaka hinnangul ei valitse IRL-is kompromissi juhiisiku ja ideede-programmi vahel. "Seal on ideede asemel klannid ehk personalipoliitika, mida manageeritakse reformierakondlik-respublikaanlikul moel, mis on Eesti poliitikat vaikselt kulisside taga kujundanud enam kui kümme aastat."

Lobjakas ütles, et erakonna valimiskordadesse on sisse ehitatud manipuleerimisvõimalus, mistõttu on pareti juhitav-manipuleeritav kulissidetaguste inimeste poolt läbi suurkogude. "Nii et kui erakonnajuhil on olemas ideed, aga tal pole manipulatsioonivõimet, jääb ta alati alla."

"IRL-is pole debatti, sest inimesed, kelle käes on tegelik võim, on praegu rahul sellega, milline süsteem on. Ja selle muutmiseks peaksid nemad altruistlikult loobuma enda mõjust parteis," lisas Lobjakas.

